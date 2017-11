7 x heerlijke, luxe geurkaarsen voor je huis

In de herfst en de winter brengen we veel tijd binnen door. Daarom is het belangrijk om je huis gezellig te maken. Breng warmte, sfeer en een heerlijke geur in huis door een geparfumeerde kaars aan te steken. Naast dat het huis lekker ruikt, wordt je er ook vrolijk of juist ontspannen van! We hebben hier 7 luxe geurkaarsen op een rij gezet die het proberen zeker meer dan waard zijn. Leuk om cadeau te geven maar ook voor jezelf.

Etro geurkaars Patchouly



Ga voor een oriëntaalse geurbeleving en een intieme sfeer met deze geurkaars met Patchouly van Etro.

Etro geurkaars Patchouly € 57,96

Amouage Candle Autumn Leaves Kaars



De Amouage Candle Autumn Leaves geurkaars ruikt als een mooi Amouage parfum. Een expressief aroma: sinaasappel, kaneel en kruidnagel vermengen zich met de geur van edelweiss in het hart op een diep-warme basis van o.a. sandelhout en vanille. De kaars komt in een, van Italiaanse top kwaliteit, luxueus uitgevoerde houder met deksel.

Amouage Candle Autumn Leaves Kaars € 80,00

Acqua di Parma Murano Glass Candle Mogano Kaars



Met de Collezione Murano lanceert Acqua di Parma een nieuwe vorm van design dat voor het eerst de beroemde Venetiaanse glaskunst combineert met een interieurparfum. Het met de hand bewerkte glas, met zijn kostbare versieringen, is een uniek decoratieobject. De gerukaars verspreidt zich in de ruimte en creëert een betoverende sfeer. De drie originele parfums – Tonka, Tiglio en Mogano – gecreëerd door Acqua di Parma, zijn geïnspireerd door Venetië, zijn geschiedenis en zijn magische sfeer.

Acqua di Parma Murano Glass Candle Mogano Kaars € 144,30

Jo Malone London Dark Amber & Ginger Lily Kaars



De Jo Malone London Dark Amber & Ginger Lily Kaars is om te stimuleren, te ontspannen of om in een sfeer van luxe te baden. Transformeer de atmosfeer met de geur van amber en zwarte orchidee. Verlevendigd met de zuivere sensualiteit van zwarte kardemom, gember en waterlelie.

Jo Malone London Dark Amber & Ginger Lily Kaars € 61,21

Sisley Paris Rose Kaars



De kaarsen van Sisley hullen de ruimte in een heerlijke, duidelijk aanwezige maar zeer verfijnde geur en creëren zo een unieke en ontspannende sfeer. Deze Rose kaars met subtiele noten en een vleugje poeder roept de geur op van de ’s nachts bloeiende tuberoos, vervolmaakt met kostbare balsem en vanille…

Sisley Paris Rose Kaars € 57,84

Bvlgari Au Thé Rouge Kaars



Geïnspireerd op de Zuid Afrikaanse rode thee, de EAU PARFUMÉE AU THÉ ROUGE geurkaars is een luxe uitvoering met zonnige en verkwikkende noten geschikt voor mannen en vrouwen. Een Shower Gel die een gevoel van volheid en absoluut genot schenkt.

Bvlgari Au Thé Rouge Kaars € 78,04

Giorgio Armani Rose D Arabie Kaars



Armani Privé Kaarsen is een collectie geparfumeerde designerkaarsen die de elegantie en de emotie die eigen is aan de ‘art de vivre’ van Giorgio Armani ten volle uitdrukt. Deze Giorgio Armani Privé Rose D Arabie kaars viert de edelste ingrediënten die in de Haute Parfumerie worden gebruikt, verpersoonlijkt door een geparfumeerde designerkaars met rozengeur.

Giorgio Armani Rose D Arabie Kaars € 76,51