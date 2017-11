De donsjas, ook wel puffer jacket genoemd, is al enige tijd weer in het modebeeld te zien, hoewel het niet echt een modieus item is. Maar ze zijn lekker warm, zitten comfortabel en heel erg lekker. Deze jas mag dan ook niet in je garderobe van dit seizoen ontbreken. We hebben 7 exemplaren op een rij gezet die je deze winter lekker warm zullen houden.



Nümph € 134,95



Modström € 111,95



J.LINDEBERG vanaf € 449,95



Minimum € 199,95



GAP € 154,95



Guess € 179,95



2nd Day € 359,95