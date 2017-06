7 zomerse make-up hacks

Elke vrouw weet dat er niets erger is dan te zien dat de perfect opgezette make-up van het gezicht smelt in het midden van de dag. Waterproof make-up producten zijn geweldig, maar zelfs zij zullen je niet redden tijdens de warme zomerse dagen. Als je elke warme dag, er de hele dag goed uit wilt zien, dan zijn deze make-hacks voor jou.

1. Leer om een ​​dun laagje mascara aan te brengen

Waterproof mascara heeft vele nadelen, zodat het elke dag toepassen van een paar lagen, langzaam je natuurlijk mooie wimpers verpest, niet te vergeten dat je eruit zal zien alsof je gaat feesten in de ochtend. Ga deze zomer voor een minimalistische look, en leer hoe je een dunne laag mascara op zet.

2. Sla de eyeliner over

Eyeliners zijn ideaal voor het koude weer, maar als het gaat om zomer make-up, is het het beste om de eyeliner helemaal over te slaan. Nude oogschaduw en een dun laagje mascara zal je helpen om er de hele dag fantastisch uit te zien. Als je de eyeliner niet wilt overslaan, zet dan een dunne lijn.

3. Investeer in een paar nude lipsticks

Als je nog nooit nude lippenstift hebt opgezet, dan is het nu het juiste moment om te beginnen. Investeer in een hoge kwaliteit nude lippenstift die een aanvulling is op je huid teint en die je lippen laat opvallen zonder extra kleur. Liever geen nude? Kies dan niet voor een te felle kleur.

4. Ga voor oogschaduw met een zacht kleurtje

Probeer een iets meer vrouwelijke kleur dan een eenvoudige bruine oogschaduw. Zachte kleurtjes oogschaduw zal je dagelijkse make-up opfleuren en je ogen en gezicht een beetje extra glans geven.

5. Blush is een must

Een dun laagje blush zal direct een frisse touch aan je zomerse make-up geven. Poeder en gel blusher zijn perfect voor de vette huid, terwijl crème blush goed is voor de droge huid. Hoewel poeder blush een betere optie is voor de zomer, kan waterproof crème blush ook goed zijn. Gewoon niet teveel overdrijven.

6. Geen poeder en foundation

Misschien onnodig om te zeggen, maar het ergste wat je kunt doen is om zelfs maar een dun laagje foundation of poeder aan te brengen. Maakt niet uit wat voor huidproblemen je hebt, gebruik geen foundation in de zomer. BB crème is een betere optie, maar laat je huid ademen bij warm weer.

7. Gebruik zonnebrandcrème

Tot slot, vergeet niet om zonnebrandcrème op te zetten, zelfs als je make-up producten gebruikt met SPF 15 of 30. Het is belangrijk om je huid te beschermen.