70% Nederlanders klaar met online negativiteit

Zeven op de tien Nederlanders zijn helemaal klaar met de negatieve tweets en berichten op social media. Nederland vindt dat het aantal boze reacties online in drie jaar tijd flink is toegenomen (62%) en dat de toon harder is geworden (66%). Dit en meer blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Tele2.

Bijna de helft van online Nederlanders (46%) wordt één tot meerdere keren per week geconfronteerd met negatieve reacties op social media. Facebook staat met stip op één in de lijst met online kanalen waar we dit het meest ervaren, gevolgd door Twitter en YouTube.

Social media brengen veel goeds, ze verbinden mensen letterlijk met elkaar, maar er zijn natuurlijk ook schaduwkanten. 71 procent van de Nederlanders vindt het bijvoorbeeld makkelijker om online negatieve gevoelens te uiten dan in het ‘echte leven’. Dit geldt vooral voor jongeren onder de 30 jaar (75%), juíst de doelgroep die veel tijd online spendeert.

Overige resultaten uit het onderzoek:

* Vrouwen hebben, nog vaker dan mannen, genoeg van het online bashen; 73 procent vindt dat men beter moet nadenken voordat ze iets online posten.

* 62 procent vindt dat het aantal hatelijke reacties online de afgelopen drie jaar is toegenomen. Voor vrouwen geldt dit nog meer dan voor mannen (64 versus 59%).

* 66 procent vindt dat de toon van de berichten harder is geworden. Vrouwen ervaren dit nog sterker dan mannen (71 versus 62%). Jongeren onder de 30 jaar ervaren dit aanzienlijk vaker, net als mensen tussen de 40-49 jaar oud.

* 71 procent vindt het makkelijker om online negatieve gevoelens te uiten dan in het echte leven. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen; daar zit geen verschil tussen. Dit geldt vooral voor jongeren onder de 30 (75%).

* Slechts 18 procent geeft aan spijt te hebben van negatief online gedrag. Mannen hebben overigens eerder spijt van online negatief gedrag (22%) dan vrouwen (15%). Een kwart van de mensen onder de 39 jaar heeft wel eens spijt gehad van een negatieve reactie online.

* Slechts 10 procent geeft toe zich zelf ook wel eens schuldig te maken aan online haatgedrag.

* 53 procent denkt dat een campagne over negatieve/boze reacties op sociale media/online mensen bewuster kan maken van hun gedrag.

* Opvallend genoeg vindt een kwart van alle mensen onder de 39 jaar dat ze het recht hebben hun mening online te verkondigen, ook als ze daarmee iemand kwetsen. Mannen hebben overigens iets vaker spijt van hun online negatieve/boze reacties (22%) dan vrouwen (15%).