Orale seks is populair. Ruim 78 procent van de Nederlanders vindt orale seks het ideale voorspel, meer dan de helft doet het wekelijks en de glijmiddelen met smaakjes vliegen over de toonbank. Toch voelt een kwart van de mannen en vrouwen zich wel eens onzeker over het oraal bevredigen van zijn partner. Verder is 60 procent bang voor nare geurtjes tijdens orale seks en vindt meer dan een kwart dat de techniek van zijn partner te wensen over laat. Dat blijkt uit onderzoek van Christine le Duc.

De meeste ondervraagden bespreken met hun partner wat ze het prettigst vinden in bed. De standjes worden het vaakst besproken, gevolgd door de plek waar het koppel seks heeft. Bijna 32 procent bespreekt het meest hoe ze orale seks willen. Een op de zeven Nederlanders praat nooit met zijn partner over de seksuele voorkeuren en behoeften.

Van de ondervraagden geeft 38 procent aan uitmuntend te presteren op het gebied van orale seks en meer dan de helft geeft zichzelf een voldoende. Toch vindt 64 procent dat het altijd beter kan en meer technieken te willen leren. Daarnaast wil 41 procent tips om de partner te verleiden en wil 35 procent nieuwe standjes onder de knie krijgen. De ondervraagden tussen de 18 en 21 jaar zijn het meest onzeker, de leeftijdscategorie 40-49 jaar vindt zichzelf het beste scoren in het oraal bevredigen van de partner.

Vrouwen krijgen vaker dan mannen een orgasme van orale seks, 25 procent tegenover 17 procent. Van de mannen komt 78 procent het vaakst klaar door geslachtsgemeenschap. Bij vrouwen is dat een kwart. Zij krijgen vaker dan mannen een orgasme door handwerk of het gebruik van speeltjes. Uitgesplitst naar leeftijden blijkt dat jongeren vaker gebruik maken van speeltjes of eigen handwerk en vijftigplussers relatief vaker klaarkomen door geslachtsgemeenschap. Orale seks is daarentegen van alle leeftijden. Opvallend is nog dat de ondervraagden tussen de 18 en 21 jaar en de vijftigplussers het vaakst wekelijks orale seks hebben.

Het dessert wordt dit jaar een bevredigende afsluiting van het kerstdiner. Het populairste toetje is glijmiddel met de smaak crème brûlée, gevolgd door tiramisu, gezouten karamel en mint-chocolade. Christine le Duc ziet ook een toename van de condooms met fruitsmaakje. Populair is daarnaast de variant die erop gericht is om nare geurtjes weg te halen. Favoriet is verder de lipgloss die een tintelend effect geeft tijdens orale seks.