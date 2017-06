8 badmode Cover-Ups die je niet meer uit wilt trekken

Nu de vakantie voor de deur staat en je waarschijnlijk al je badpak hebt aangeschaft, is een ander item wat je nodig hebt natuurlijk een cover-up (pareo of kaftan). Deze komen in verschillende soorten en modellen en zijn perfect als je niet in je badpak of bikini wilt rondlopen om een drankje te halen. We hebben hier 8 cover-ups voor je uitgezocht die je eigenlijk niet meer wilt uittrekken!



Pitusa € 144,95



Seafolly € 114,95



MICHAEL Michael Kors € 119,95



Melissa Odabash € 389,95



Juliet Dunn € 184,95



Seafolly € 149,95



Juliet Dunn € 139,95



SAHA € 149,95