8 dingen die je moet controleren voordat je lip fillers neemt

In de wereld van celebrities zijn lip fillers eerder regel dan uitzondering. Ook hier durven mensen zich eraan te wagen om mooiere en vollere lippen te krijgen. Lip fillers zijn niets anders dan Hyaluronzuur (HA), een stof die in de lippen wordt geïnjecteerd, zodat ze dikker en voller worden. Helaas zijn er ook amateurs die onveilige behandelingen uitvoeren. Als gevolg daarvan kunnen kunnen er complicaties optreden zoals delen van lippen die plotseling klonterig of onevenredig zijn in grootte, infecties, en meer. Als je lip fillers overweegt, zijn hier 8 die je moet controleren om ervoor te zorgen dat het veilig is:

1. Wij raden aan dat iedereen altijd een ervaren, geregistreerde specialist kiest.

2. De arts zou je moeten vragen naar leeftijd, volledige medische geschiedenis en alle risico’s zouden besproken moeten worden alvorens een injectie te accepteren.

3. De arts zou je niet onder druk moeten zetten om hier en daar lip fillers te nemen. Je hebt tijd nodig voordat je een beslissing nemt.

4. Vraag om kopieën van voor en na foto’s. Het is een goed idee om ook foto’s van patiënten te bekijken die lachen en fronsen.

5. Vraag welk hyaluronzuurproduct wordt gebruikt voor de lip fillers, en schrijf het op, evenals de naam van de specialist.

6. Je zou de arts die de lip fillers geeft moeten vragen om de hyaluronzuur in de ongeopende verpakking te tonen, voor injectie.

7. Er moeten geen problemen zijn om een afspraak te maken voor een nabehandeling en om vragen te stellen over de behandeling van complicaties, als ze zich voordoen.

8. Ga er nooit mee akkoord om lip fillers thuis, bij feesten of tentoonstellingen te nemen, of op plaatsen die niet schoon en klinisch zijn.