8 manieren waarop je je carrière saboteert

Veel mensen saboteren hun loopbaan zonder het zichzelf te realiseren. Zelfs als je denkt dat je een goede baan hebt en er gemakkelijk mee om gaat, zijn er misschien een aantal fouten die we meestal negeren, en die eigenlijk zeer belangrijk zijn. Bekijk hieronder de fouten die ons verhinderen van het hebben van een succesvolle carrière.

1. Te veel hulp

Je kan niet de beste zijn als je altijd je eigen taken opzij zet om je collega’s te helpen. Waarom moet je iemand’s werk doen? Je wilt niet je kostbare tijd en moeite verspillen om iemands leven gemakkelijker te maken. Je baas zal waarschijnlijk degenen bevorderen die een beter resultaat leveren, maar niet degenen die van nature lief zijn. Soms kan een beetje egoïstisch nuttig zijn.

2. Te veel routine

Vast komen te zitten in een sleur is een van de manieren waarop je je carrière kan saboteren. Je routine overspoelt je met veel saaie dagelijkse verantwoordelijkheden en die kosten een groot deel van je energie. Het doet je eventuele groei vergeten en het enige waar je aan kunt denken is het einde van de werkdag. Wees niet bang om meer interessante projecten te krijgen en proberen om jezelf de hele tijd te ontwikkelen.

3. Het instellen van verkeerde doelen

Wil je een promotie te krijgen? Wanneer hoop je het te krijgen? Als je antwoord “ja ik wil, maar ik weet niet wanneer” is, dan stel je de verkeerde doelen. Streef naar het grootste succes wat je op het werk kunt bereiken. Niets is onmogelijk. Stel nauwkeurige doelen en doe je best om hen te bereiken.

4. Perfectionisme

Een perfectionist zijn is ook slecht voor je carrière. Hoewel je hard hebt gewerkt om alles perfect te doen, zorgt teveel aandacht aan details ook voor problemen. Je krijgt geen promotie als je probeert om elke taak die je hebt te idealiseren.

5. Teveel stress

Iedereen krijgt op het werk van tijd tot tijd stress, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo erg. Het negeren van deze spanning’s tekenen en doen alsof je er oké mee bent als het niet zo is, kan je carrière ruïneren, en niet te vergeten je gezondheid schaden. Leer je stress niveau en de controle van je emoties op afstand te houden. Als dingen even teveel worden is het zeker een teken om een ​​pauze te nemen.

6. Het kiezen van een verkeerde carrière

Een van de meest voorkomende fouten die veel mensen begaan in hun leven is kiezen voor een verkeerde carrière. Als je niet echt geïnteresseerd bent in je werk en je niet denkt aan een promotie, zul je nooit succesvol zijn. Als je alleen maar denkt aan geld, betekent het dat het je niet bevalt wat je doet. Hoewel het maken van meer geld van essentieel belang is, kun je niet blij zijn als je niet van je werk houdt.

7. Overbelasting

Er is een groot verschil tussen hard werken en te veel werken. Veel succesvolle mensen werken maar een paar uur per dag om hun taken op tijd te volbrengen. Overbelasting kan leiden tot zowel fysieke als emotionele gezondheidsproblemen, en de resultaten worden erger als er geen tijd is om te ontspannen en genoeg te slapen.

8. Zwak zijn

Sommige mensen geven te snel op zonder te proberen om een ​​situatie te verbeteren. Als je succesvol wilt zijn op het werk, dat moet je nooit opgeven als je geconfronteerd wordt met moeilijkheden. Vraag om hulp als je dat nodig hebt.