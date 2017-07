8 mythen over vreemdgaan

Als het komt op vreemdgaan, hebben mensen vaak allerlei veronderstellingen over de reden waarom het gebeurt. Het is dan ook niet zo makkelijk om feiten te onderscheiden van fictie, en veel van de gemeenschappelijke overtuigingen over vreemdgaan zijn verkeerd. Hier zijn de 8 meest voorkomende mythes en de waarheid.

1. De meeste mensen die vreemdgaan zijn op zoek naar een affaire wanneer het gebeurt. Het grootste gedeelte van de tijd, zijn mensen er niet perse op zoek naar. Dit geldt met name in de gevallen waarin een partner is vreemdgegaan met één persoon. Het begint vaak met een vriendschap, wat wordt gevolgd door intimiteit, wat vervolgens kan leiden tot een intieme affaire.

2. De meeste mensen drijven af van hun partner voor iemand die jonger is of aantrekkelijker. In sommige gevallen is dat inderdaad zo, maar meestal zijn de minnaressen niet jonger, rijker of aantrekkelijker dan de wederhelft.

3. Affaires betekenen bijna altijd het einde van het huwelijk. Meer dan 50 procent van de huwelijken kan ontrouw overleven. Hoewel de relatie door andere problemen in de toekomst stuk kan lopen, zijn veel koppels verrast als ze ontdekken dat ze bij elkaar kunnen blijven na een affaire.

4. Eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. Hoewel het waar is dat sommige mensen keer op keer vreemdgaan, is dat niet altijd zo. Wat gebeurt na een affaire kan zorgen voor stabiliteit in een huwelijk of leiden tot een scheiding.

5. Vreemdgaan gebeurt omdat er iets mis is met het huwelijk. Er is iets mis met elk huwelijk. Affaires kunnen reflecteren dat koppels niet weten hoe ze moeten samenwerken om de problemen in hun huwelijken te verbeteren. Echtelijke problemen rechtvaardigen geen ontrouw.

6. Vreemdgaan gaat over seks. In werkelijkheid beginnen vele affaires omdat de ene partner op zoek is naar een emotionele band met een andere persoon. Soms is dat alles waar de affaire over gaat. Hoewel het gevoel van emotionele nabijheid vaak leidt tot lichamelijke intimiteit, was seks niet de oorspronkelijke bedoeling waarmee de affaire begon.

7. Als er geen seks is, is er geen affaire. In veel affaires komt geen seks voor. Is het vreemdgaan als iemand de hele nacht op blijft om stiekem te whatsappen met iemand over zijn meest intieme gedachten? Degene die dit doet ziet het misschien niet als vreemdgaan, maar de partner zal het niet op deze manier zien! Als je een emotioneel deel van jezelf aan iemand anders geeft die een een mogelijke potentiële affaire partner is, is dit een vorm van ontrouw.

8. Zodra een affaire bekend is, zelfs als een koppel bij elkaar blijft, kunnen ze nooit meer gelukkig bij elkaar blijven. Mensen praten niet over affaires met hun vrienden en buren – dat is waarom je zelden succesverhalen hoort. Maar veel koppels kunnen leren om hun huwelijk met succes weer op te bouwen; sommigen zeggen zelfs dat hun huwelijk sterker wordt na ontrouw.