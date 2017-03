8 nieuwe beauty producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de 8 nieuwste producten in beauty land!

Solligne instant colour wimper- en wenkbrauwverf



Binnen drie minuten perfecte long lasting gekleurde wimpers én wenkbrauwen met een kleurecht resultaat? Dat kan met het eerste product uit de Solligne Beauty Solutions-lijn: een instant colour wimper- en wenkbrauwverf. Zonder waterstofperoxide en gemakkelijk zelf thuis aan te brengen! Solligne is verkrijgbaar bij o.a. Douglas.nl.

Nieuwe make-uppenselen van Sisley



Sisley heeft uit een uitgebreide lijn luxe penselen gelanceerd waarmee je make-up aanbrengt voor een gegarandeerd professioneel resultaat. Sisley is voor deze collectie penselen een samenwerking aangegaan met het gerenommeerde Franse bedrijf Raphaël, dat al sinds 1793 hoog kwalitatieve penselen vervaardigt. Van het selecteren van de vezels, via het kammen en samenvoegen, tot en met de kwaliteitscontrole: elk penseel vergt een dertigtal handmatige handelingen, die voor deze ultra zachte penselen door experts is uitgevoerd. Prijzen variëren van €39,50 tot €54,60. De penselen zijn verkrijgbaar bij onder andere douglas.nl.

Clinique BIY Blend It Yourself Pigment Drops



Met de nieuwe Clinique BIY Blend It Yourself kleurpigment druppeltjes, verander je iedere dagcrème in een BB, CC of een dekkende foundation door simpelweg het aantal druppeltjes dat je gebruikt aan te passen. Het product geeft direct een flawless dekking maar mèt de textuur, finish en voordelen van je eigen favoriete dagcrème. BIY Blend It Yourself Pigment Drops zijn verkrijgbaar in diverse tinten vanaf begin maart 2017 bij o.a. Douglas.nl voor een adviesverkoopprijs van €35,50 (10ml)

Estée Lauder Perfecting Primers



Perfectioneer de huid en creëer het perfecte, gladde canvas voor je make-up met de drie nieuwe Perfecting Primers van Estée Lauder. Deze ultradoeltreffende primers zijn verrijkt met technologisch geavanceerde formules en bestanddelen die de huid perfectioneren en het ultieme canvas creëren voor een onberispelijke make-up. De Smoother Universal Perfecting Primer is geschikt voor alle huidtypes. Heb je een normale, gemengde en droge huid? Dan is de Illuminator Radiant Perfecting Primer + Finisher perfect voor jou. De Mattifier Shine Control Perfecting Primer + Finisher kun je gebruiken als je een normale, gemengde en vette huid hebt. De nieuwe Perfecting Primers zijn vanaf 27 maart 2017 verkrijgbaar bij alle Estée Lauder-verkooppunten en online op www.douglas.nl voor € 38,-.

Collistar Volumizing Oil-serum Bust



Collistar Volumizing Oil-serum Bust is een nieuwe specialiteit die de huid voedt. Het product voelt als een olie, maar is geconcentreerd als een serum. Het olie-serum doet het volume van vetcellen toenemen en is onmisbaar voor vrouwen met een kleine of verslapte buste. Dan de tweede verrassing: dag na dag oogt de buste voller en volumineuzer. Adviesprijs € 43,95 via douglas.nl.

alessandro International We Love Macarons handcrème-collectie



Speciaal voor alle macaron-addicts lanceert alessandro International de We Love Macarons handcrème-collectie.

Drie voedende en hydraterende handcrèmes voor zijdezachte handen, in de heerlijke geuren: aardbei, pistache en citroen. De olijfolie in de crème heeft een beschermend effect en een herstellende werking op de nagelriemen! Verkrijgbaar via douglas.nl.

Sisley’s White Ginger Contouring Oil for the Legs



White Ginger Contouring Oil is de eerste Sisley-olie voor het lichaam die ervoor zorgt dat de benen lichter en energieker aanvoelen en ze tegelijkertijd voedt en sublimeert. White Ginger Contouring Oil for the Legs is verkrijgbaar vanaf media maart 2017 bij o.a. douglas.nl voor €137,-

Collistar Reshaping Patch Treatment Abdomen and Hips



De nieuwe Collistar Reshaping Patch Treatment Abdomen and Hips, 8 wegwerp patches, is ideaal voor iedereen die zijn/haar taille wil afslanken. De patches zijn eenvoudig in gebruik. Idealiter gebruik je twee patches per week. De eerste resultaten zijn al na vier weken zichtbaar. Een extra tip? Adviesprijs € 44,95 via douglas.nl.