8 redenen waarom zomerkamp ideaal is voor kinderen

Zomerkampen, je zet je kind erop of niet. Maar eigenlijk is een zomerkamp ideaal voor kinderen. Ze beleven er veel plezier aan en doen levensvaardigheden op die bijdragen aan het studeren, werken en nog veel meer. Hier 8 redenen waarom zomerkamp zo ideaal is.

1. Ze ontkoppelen van technologie. Kinderen zitten tegenwoordig de hele dag op hun telefoons en spelapparatuur. Daar kunnen ze verslaafd aan raken. Als ze op kamp zijn, mag dat niet. Ze leven in het moment, verbinden zich met leeftijdsgenoten en richten zich op ervaringen in het hier en nu.

2. Ze maken contact met de natuur. Buiten tijd doorbrengen is gezond. Het legt ons bloot aan meer vitamine D, wat belangrijk is voor het gezichtsvermogen en voor botgroei. Buiten zijn koestert ook vriendschappen en stimuleert creativiteit. Buiten zijn kan angst verminderen, bloeddruk verlagen, stresshormonen verlagen en ons helpen beter te slapen.

3. Het is leuk! Kamp is een gelukkige plaats waar kinderen kinderen kunnen zijn. Het is een leuke onderbreking van school en schema’s thuis. Kampeerders nemen de hele dag deel aan activiteiten, zoals spelletjes, wedstrijden, zingen bij het kampvuur en meer. En elke avond krijgen ze een logeerpartijtje in hun hutten met vrienden en leiding.

4. Ze sluiten nieuwe vriendschappen. Vreemdelingen worden vrienden en vriendinnen als kinderen samenkomen in het kamp, zeker als ze er jaarlijks naar toe gaan. Het is zo verfrissend om een ​​netwerk te hebben dat gescheiden is van hun schoolvrienden. Kampvrienden wenden zich tot elkaar voor leuke tijden, advies en ondersteuning. Ze leren van elkaar. Vriendschappen gesloten in het kamp gaan vaak door in het leven op school, in het bedrijfsleven, in relaties en daarbuiten.

5. Ze proberen nieuwe dingen. Kampeerders krijgen nieuwe interesses en hebben nieuwe ervaringen die ze misschien niet thuis proberen. Ze leren zeilen, paardrijden, waterskiën, turnen, schilderen, fotograferen, gitaar spelen en nog veel meer. Ze breiden hun horizon ook op andere manieren uit! In de eetzaal bijvoorbeeld, kunnen kampeerders eten proeven dat ze thuis niet zouden eten als ze andere kampeerders wel zien eten.

6. Ze krijgen levensvaardigheden. Kinderen leren dingen voor zichzelf te doen in het kamp die ze thuis misschien niet hoeven te doen. Kampeerders maken hun eigen bedden op, kiezen hun eigen outfits, houden hun kleding netjes, zijn verantwoordelijk voor hun hygiëne (tandenpoetsen, douchen, nagelknippen), en werken als een team om hun hutten schoon te houden.

7. Ze krijgen vaardigheden van de 21e eeuw. Tijdens het kamp leren kinderen samenwerken. Ze vergroten hun creativiteit en verbeeldingskracht. Ze ontwikkelen hun kritisch denken en probleemoplossing. Ze worden veerkrachtig en empathisch en krijgen vertrouwen en onafhankelijkheid. Ze leren voor zichzelf pleiten en te navigeren door situaties.

8. Ze worden deel van een gemeenschap die groter is dan zichzelf. De meeste kampen bestaan al meerdere jaren. Het is leuk om een ​​deel te zijn van generaties die je zijn voorgegaan en tradities die zullen doorgaan. Wetende dat voorbije generaties dezelfde liederen zongen, dezelfde heuvels beklommen en dezelfde spelletjes speelden, zijn speciale gevoelens gedeeld door tientallen kinderen die blijvende herinneringen hebben opgedaan.