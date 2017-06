8 tips om schoenen te kopen die goed zijn voor je voeten

Het kopen van de juiste schoenen is een investering in de gezondheid van de voet. Maar hoe vind je degenen die goed passen en zorgen voor adequate ondersteuning? Begin met kijken naar wat er al in je kast is. Zoek de schoenen die pijn veroorzaken. Wanneer je klaar bent om een ​​aantal van die ongemakkelijke schoenen te vervangen, kunnen deze tips helpen:

1. Wacht tot de middag om te winkelen voor schoenen – je voeten worden op natuurlijke wijze wat groter in de loop van de dag en kunnen zwellen bij warm weer.

2. Draag het zelfde type sokken die je van plan bent om te dragen met de schoenen.

3. Laat de verkoper je beide voeten meten – en laat dit elke keer doen als je nieuwe schoenen koopt. Als één voet groter of breder is dan de andere, koop een formaat dat de grotere voet past.

4. Sta in de schoenen. Zorg ervoor dat er wat ruimte is tussen je langste teen en het einde van de schoen.

5. Loop rond in de schoenen om te bepalen hoe ze voelen. Is er voldoende ruimte op de bal van de voeten? Past het precies bij de hielen, of glijden ze af? Denk niet dat de schoenen met de tijd zullen rekken, vind schoenen die vanaf het begin passen.

6. Vertrouw op je eigen comfort niveau in plaats van de grootte of de beschrijving van een schoen. Afmetingen variëren van fabrikant tot fabrikant.

7. Voel de binnenkant van de schoenen om te zien of ze geen labels, naden, of ander materiaal hebben die je voeten kunnen irriteren of blaren kunnen veroorzaken.

8. Draai de schoenen en onderzoek de zolen. Zijn ze stevig genoeg om bescherming te bieden tegen scherpe voorwerpen? Bieden ze demping? Kunnen de zolen tegen stoten? Probeer te lopen op een harde ondergrond, alsmede tapijt om te zien hoe de schoenen voelen.