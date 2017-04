Gewicht verliezen is een ding, maar daarna wil je natuurlijk ook zo blijven. En dat is niet echt makkelijk, want je zult voortdurend in de verleiding komen. Vandaar ook dat veel mensen last hebben van een jojo gewicht. Als we naar het gedrag van nature slanke mensen kijken, dan zijn er dingen die zij niet doen. We hebben hier dan ook 8 tips om slank te blijven.

1. Weet en begrijp dat diëten niet op lange termijn werken

Natuurlijk slanke vrouwen diëten niet en gebruiken geen middelen die beweren tot gewichtsverlies te zorgen.

2. Vertrouw op jezelf om intuïtief te eten

Natuurlijk slanke vrouwen weten instinctief wat te eten en hoeveel ze moeten eten. Doe jezelf een groot plezier en ontdoe je van al je dieet boeken en gewichtsverlies programma’s.

3. Vertrouw niet op hulp van buitenaf om je te vertellen wat je moet eten of wanneer je het moet eten

‘Diëten’ is een negatieve, beperkende manier van eten die ervoor zorgt dat je je relatie met eten niet onder controle kan houden zonder hulp van buitenaf. Het is deze externe ‘help’, die je in een dieet mentaliteit houdt en dat weerhoudt je ervan om een slanke vrouw te worden. Jij bent degene die weet wat en wanneer je moet eten.

4. Eet totdat je geen honger meer hebt

Focussen op ‘gewichtsverlies’ kan leiden tot een jojo-dieet. Om te beginnen met het veranderen van je relatie met voedsel, moet je je focus van ‘gewichtsverlies’ veranderen in ‘gezond worden’. Voordat je iets eet vraag jezelf af: ‘Gaat dit eten me helpen om gezonder te worden?’ Als dat het geval is, geef jezelf dan toestemming om het te eten, zolang je echt honger hebt.

5. Eet wat je wilt, wanneer je wilt

‘Diëten’ leren je over het beperken van calorieën, soorten of de hoeveelheden voedsel. Ze geven je een lijst van ‘goede en slechte’ voedingsmiddelen of ‘verboden’ lijsten. Dit kan leiden tot hunkeren naar bepaalde voedingsmiddelen, waardoor je ze juist gaat eten. Dit is natuurlijk niet gezond voor je. Laat de angst los dat als je niet op een ‘dieet’ bent, je geen gewicht zal verliezen. Eet wat je wilt, maar alleen als je honger hebt en stop met eten als je geen honger meer hebt.

6. Luister naar je lichaam

Stel jezelf de volgende vragen voordat je gaat eten, wat je zal helpen om je relatie met voedsel te verbeteren en waardoor je zal uitgroeien tot een van nature slanke vrouw:

Heb ik honger?

Is dit echt wat ik wil eten?

Zal dit voedsel me helpen om slanker en gezonder te worden?

Hoe zal ik me voelen nadat ik dit heb gegeten? Zal het eten van dit voedsel me helpen om energiek en tevreden te zijn, of zal ik me overvol en traag voelen?

Moet ik dit nu eten?

7. Houdt van en accepteer je lichaam

Vaak beginnen vrouwen met een dieet omdat ze willen veranderen hoe ze eruit zien. Hierdoor zeg je onbewust tegen jezelf dat er iets mis met je is, dat er iets is dat je niet bevalt. Dat moet veranderen. Zorg voor jezelf en accepteer hoe je eruit ziet.

8. Weeg jezelf zelden

Wees niet geobsedeerd door de getallen op de weegschaal, want dat is niet nodig. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de getallen schommelen. Het zou te wijten kunnen zijn aan het vasthouden van vocht, meer spieren, of alleen die ‘tijd van de maand’. Natuurlijk slanke vrouwen houden zich niet bezig met getallen. Als je kleren passen en je ziet er goed uit, wat maakt het uit wat je weegt?