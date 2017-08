8 x de mooiste rooftopbars van Nederland

De zomer is voorbij voordat je het weet, wat betekent dat het nu de tijd is om nog zoveel mogelijk gebruik te maken van de buitenlucht. Wat lekkerder dan genieten van een cocktail of een lekker wijntje op grootte hoogte met uitzicht boven de stad? We hebben daarom 8 van de mooiste rooftopbars van Nederland uitgezocht om te bezoeken tijdens de lange dagen en warme nachten.

SkyLounge Amsterdam



SkyLounge Amsterdam is een award winning roof-top lounge bar uitkijkend over deze wereldstad. De SkyLounge biedt 365 dagen per jaar een panoramisch uitzicht over Amsterdam. Je kunt er vanaf ’s morgens 11 uur tot ’s avonds laat genieten van drankjes en hapjes.

SkyLounge Amsterdam

Oosterdoksstraat 4

1011 DK Amsterdam

Floor 17 Rooftop Terrace



Op 85 meter hoogte, op het dak van Ramada Apollo Amsterdam Centre bevindt zich het spectaculaire Floor17 Rooftop Terrace. Zowel in de zomer als in de winter is Floor17 dé plek die u in hogere sferen brengt, met een waanzinnig uitzicht over Amsterdam.

Rooftop Terrace

Staalmeesterslaan 410

1057 PH Amsterdam

The Penthouse sky bar



The Penthouse is gelegen op de bovenste verdiepingen van de Haagse Toren: een unieke locatie. The Penthouse is geïnspireerd door het bekende ijzeren gebouw van New York City. De locatie, op 135 meter, is hoger dan het restaurant in de Eiffeltoren. Het biedt een echt internationale en kosmopolitische sfeer en een geweldig uitzicht op maximaal 45 kilometer.

The Penthouse

42e verdieping van The Hague Tower

Rijswijkseplein 786 (naast het HS station)

2516 LX Den Haag

W Lounge



Hotel W beschikt niet alleen over een rooftop-bar, maar ook over de eerste rooftop-pool van Amsterdam. In de W Lounge geniet je van een uitzicht op de Dam met een lekker drankje en hapje.

W Lounge

Spuistraat 175

Amsterdam

Nhow



Op de zevende verdieping van het Nhow Hotel in Rotterdam bevindt zich de skybar met groot terras en uitzicht op de brug en de skyline van Rotterdam. Geniet van de beste uitzichten en zonsondergangen in de stad terwijl je een lekkere cocktail drinkt en kijkt naar de zonsondergang.

NHOW ROTTERDAM

Wilhelminakade 137

3072 AP – Rotterdam

Madam Amsterdam



Madam is een skybar restaurant op de 20e verdieping van de A’Dam Toren, met een adembenemend uitzicht over Amsterdam. Je kunt er genieten van heerlijke cocktails, een uitgebreid à la carte menu en natuurlijk een prachtig uitzicht op Amsterdam. Zodra de zon onder gaat, gaat de muziek op – en wordt Madam getransformeerd naar de hoogste nachtclub van Amsterdam en een toevluchtsoord voor nachtelijke plezier.

Madam

Overhoeksplein 1

Amsterdam

Watertoren Utrecht



Watertoren Utrecht is een uniek stuk industrieel erfgoed wat is omgetoverd tot een geweldige plek met prachtig uitzicht over de stad. Verdeeld over 3 niveaus kun je lekker lunchen en dineren, op de 10e verdieping bij WT Urban Kitchen.

Watertoren Utrecht

Heuveloord 25A

3523 CK Utrecht

The Suicide Club



The Suicide Club is een rooftopbar in Rotterdam waar je een prachtige nacht kunt ervaren in een internationale sfeer. Naast het prachtige stedelijke landschap rondom de locatie, kun je lekker eten of genieten van een heerlijke cocktail. De skyline van Rotterdam reikt tot de internationale haven van de Noordzee, omringd met een metropolische licht show.

The Suicide Club

Stationsplein 45

Rotterdam