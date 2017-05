80 procent singles vinden humor belangrijker dan goede looks en rijkdom

Driekwart van de singles vindt het belangrijk dat ze een partner vinden waarmee ze in een deuk kunnen liggen. Sterker nog; acht op de tien heeft liever een partner met een goed gevoel voor humor dan een knappe partner. Vrouwen (88%) vinden dit nog belangrijker dan mannen (70%). Ook een rijke date legt het af tegen een heel grappige; 88 procent van de Nederlandse singles verkiest scherpzinnigheid boven geld. Dat blijkt uit onderzoek van Parship.nl speciaal voor de Dag van de Lach (7 mei).

Samen kunnen lachen is dus heel belangrijk volgens Nederlandse singles. Maar is het ook een breekpunt als iemand geen humor heeft? Het antwoord daarop is ‘ja’ in de meerderheid van de gevallen: 85 procent knapt af op een date die geen humor heeft en 52 procent haakt af als ze niet met elkaar op een lijn liggen met hun gevoel van humor.

Van de grootste afknappers is dit de top vijf:

78% Een vies gebit dat zichtbaar wordt

73% Een vieze adem die vrijkomt tijdens het lachen

45% Een lach met consumptie (speeksel)

15% Een vreemd geluid tijdens het lachen, zoals hinniken of knorren

13% Een heel hoog of laag lachje dat niet past bij de persoon