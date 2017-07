82% vrouwen knapt af op slechte eerste kus

De eerste kus is een cruciaal moment als het aan de Nederlandse vrouw ligt. Vier op de vijf vrouwen vindt een slechte kus namelijk een vreselijke afknapper. Mannen hebben minder moeite met een slechte eerste kus: voor meer dan de helft van de mannen staat een slechte kus namelijk niet in de weg voor een volgende date. Wanneer het aankomt op een relatie, wil de meerderheid van de mannen (58%) wel dat hun (toekomstige) partner goed kan zoenen. Niet gek, want de meeste Nederlanders (95%) zijn er namelijk dol op. Dat blijkt uit onderzoek van de datingsite Parship.nl, speciaal voor Wereld Kus Dag (6 juli).

Maar wat nou als de eerste kus vies tegenvalt, maar de date wel ontzettend leuk is? Een deel van de vrouwen schroomt niet om de man van wat advies te voorzien: één op de tien mannen heeft wel eens kritiek gekregen over zijn zoenkwaliteiten. Wellicht is dat ook een verklaring waarom de mannen wat onzekerder zijn (22%) dan de dames (9%) over hun kuskunsten.

Maar ook de goede kussers moeten gewaarschuwd worden. Want ondanks dat 85 procent van de Nederlanders nog nooit een blauwtje heeft gelopen, wordt de kans op een afwijzing wel groter wanneer de eerste kus op een publieke plek plaatsvindt. Vergeet dus de bioscoop, de kroeg of het park, want de ruime meerderheid (66%) vindt het zeer ongepast om in het openbaar te zoenen.