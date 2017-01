84% van de 50-plussers vindt dat apart slapen volkomen logisch is!

Of je nu besluit om in aparte bedden te slapen, omdat je partner snurkt of omdat je je liefdesleven nieuw leven in wilt blazen, het lijkt een trend voor de 50-plussers om apart te slapen. In een Britse poll vindt meer dan 84% van de respondenten (1.050 50-plussers) dat apart slapen volkomen logisch is. De respondenten hebben overigens een goede relatie, 2 van de 3 50-plussers heeft een gelukkig huwelijk, en een derde van hen hebben een duurzame relatie van 41-50 jaar jaar! Misschien is apart slapen wel het geheim van een succesvolle relatie!