85 procent van de vrouwen “haat” scheren

Hoewel de beauty routines van vrouwen variëren, is één ding, ongeacht afkomst of ras, universeel; we hebben allemaal een specifiek probleem gebied als het gaat om ongewenst lichaamshaar. Echter, Spaanse of Latino vrouwen hebben vaker dan blanken en Afro-Amerikanen de probleemgebieden: Bovenlip (57% versus 40% en 33%), Handen (20% versus 10% en 9%), Rug (17% versus 7% en 11%). De grootste probleemgebieden zijn de Bikinilijn (72%), onderarmen (58%) en benen (52%). Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. 85 procent van de respondenten “haat” zelfs scheren en zijn op zoek naar een betere oplossing.

Veel vrouwen zouden koffie (48%), Netflix (44%) of seks (39%) voor een maand opgeven om voor een jaar vrij te zijn van ongewenst lichaamshaar – een extra 38 procent zegt dat ze social media voor een maand zouden opgeven. De vrouwen zeggen dat scheren tijdrovend (56%) is en de huid irriteert (44%), en dat het haar te snel terug groeit (72%). Een op de twee vrouwen zeggen dat ongewenst lichaamshaar ervoor zorgt dat ze minder zelfbewust, minder zelfverzekerd, of onzeker zijn; jongere vrouwen (57%) zijn vaker dan oudere vrouwen (48%) minder zeker als gevolg van ongewenst lichaamshaar.