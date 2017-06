89% Nederlanders vindt het belangrijk om gezamenlijk te eten

89 procent van de Nederlanders vindt het belangrijk om gezamenlijk met gezin/partner te eten. Maar lange werktijden (42%) of sport, muziekles en andere hobby’s van gezinsleden (29%) staat dit doorgaans echter in de weg. Daarnaast ervaren Nederlandse ouders regelmatig stress door het avondeten. Met name inspiratie vinden voor wat te koken (52%) zorgt voor kopzorgen, alsook het bedenken van iets dat iedereen lust (45%) en of dit dan wel gezond genoeg is (36%). Bijna driekwart ergert zich aan partner of kinderen die met hun smartphone bezig zijn tijdens het eten. Dat blijkt uit onderzoek van HelloFresh.

Ongeveer tweederde van de gezinnen zit stipt om zes uur aan tafel. Een vijfde schuift al rond vijf uur aan en een kwart eet om zeven uur of later. Meer dan de helft eet dan minimaal één keer per week voor de televisie en bijna twintig procent doet dit zelfs minimaal 4 keer per week. Hoewel het merendeel over het algemeen gezamenlijk de avondmaaltijd nuttigt, geeft een vijfde van de ouders aan nog vaker samen aan tafel te willen eten dan dat zij nu doen. Bijna een derde bewaart regelmatig een bordje voor laatkomers binnen het gezin.

Ongeveer een kwart maakt zich regelmatig zorgen over hoe iedereen op tijd te eten te geven in de drukke gezinsspits. Zeker twee op de vijf geeft als oplossing aan dat de partner wat meer zou kunnen helpen met het organiseren van de avondmaaltijd of zegt hulp te willen krijgen bij het bedenken van wat te eten. Hoewel 20 procent van de ouders zich het brein breekt over een kindvriendelijk gerecht, zorgen lastige eters bij 45 procent van de gezinnen alsnog voor de nodige discussie aan tafel.

Top 5 stressfactoren gezinnen m.b.t. het avondeten:

· Bedenken wat te eten (inspiratie vinden) – 52%

· Een gerecht maken dat iedereen lust – 45%

· Het voorschotelen van een gezond gerecht met voldoende groenten – 36%

· De wekelijkse variatie tussen vlees/vis/vegetarisch – 28%

· Inschatten juiste hoeveelheden eten voor het gezin – 25%

Meer dan bij gezinnen het geval is, is bij tweepersoons huishoudens samen aan tafel eten vaker uitzondering op de regel (20%). En ondanks dat 80 procent van de stellen het erover eens is dat samen tafelen de sociale conversatie stimuleert, geeft een opvallende 40 procent aan regelmatig televisie te kijken tijdens het eten; vaker dan bij gezinnen (28%).