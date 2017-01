Je houd ervan of niet, een knotje voor mannen is al enige tijd een trend die blijft. Ons hoor je niet klagen, sommige mannen kunnen er zelfs sexy uitzien met een knot in hun haar. Als jij deze mannen ook leuk vindt, kijk dan verder voor onze top 9 celebrity mannen waarbij een knotje mooi staat.

Bovenste foto: Jared Leto



Orlando Bloom



Brad Pitt



Chris Hemsworth



Collin Farrell



Jake Gyllenhaal



Joaquin Phoenix



Kit Harington



Leonardo di Caprio