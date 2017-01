9 dingen die je je kinderen aandoet waarvan je denkt dat het liefde is

We willen onze kinderen natuurlijk het beste geven, vooral de dingen die we zelf nooit hebben gehad. Maar soms kan je als ouder te ver gaan met het tonen van affectie. En dit brengt niet altijd het beste voort uit onze kinderen. Voordat dingen uit de hand lopen, let dan op de onderstaande punten.

1. Je kind het gevoel geven alsof het een koning/koningin is.

Het is belangrijk dat je kinderen zich speciaal voelen, maar het verliezen van jou autoriteit zal alleen maar negatieve gevolgen hebben.

2. Ze met teveel geld toevertrouwen.

Geld is een hulpmiddel. Hoe eerder ze dit begrijpen, hoe beter. Hoewel we leven in een tijd van overvloed, is het jouw taak om middelen te beheren. Als je teveel dure dingen koopt in hun jonge jaren, zal het eindresultaat een kind zijn dat niet dankbaar is voor alles.

3. Hen aanmoedigen om niet terug te geven.

Een van de belangrijkste lessen die je een kind kunt geven is om terug te geven. Zo gaat het in het leven. Je neemt en je geeft.

4. Hen niet leren om dankbaar te zijn.

Misschien vindt je dat je kind alles wat hij/zij ontvangt verdient en niemand iets schuldig is. Maar hierdoor waarderen ze het niet. Woorden als “dank je wel” laten hen zien dankbaar te zijn voor wat ze krijgen.

5. Je gedragen als een verwend kind voor hen.

Wij als ouders worden verondersteld om het goede voorbeeld te geven. Onze kinderen moeten die verantwoordelijkheid in ons zien. We moeten niet zeuren en klagen over alles voor hen.

6. Niet in slagen om grenzen te stellen.

Van nature willen kinderen verwend worden. Het is niet je plicht als ouder om dit te realiseren. In plaats daarvan moet je ervoor zorgen dat ze zich goed gedragen en sympathiek is. Om dit te doen zijn beperkingen en restricties nodig, anders wordt het kind respectloos en onbeschoft.

7. Hen de hele tijd hun zin laten krijgen.

Jij bent degen die bepaalt wat ze krijgen of niet; deze keuze moet je niet aan hen overlaten. Ze worden er echt niet leuker op!

8. Hen cadeautjes geven om de verkeerde redenen.

Als je kind geen zin meer heeft om met zijn of haar oude speelgoed te spelen, en omdat ze zeuren om iets nieuws, moet je niet direct naar de winkel rennen. Cadeautjes moeten ze krijgen omdat ze het verdienen en ze hebben laten zien dat ze er verantwoordelijk mee om gaan.

9. Je kind niet verantwoordelijk laten zijn.

Je kind moet verantwoording afleggen voor zijn/haar acties. Ja, je kind zal fouten maken, maar hen niet verantwoordelijk houden voor deze fouten zorgt ervoor dat ze niet leren hoe belangrijk het is om van fouten te leren.