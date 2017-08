9 dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je met de juiste man date

Je bent moe om tijd en energie in de verkeerde mannen te investeren, om uiteindelijk gefrustreerd achter te blijven. Je wilt de juiste man ontmoeten – iemand die je uitdaagt, je inspireert en van je houdt. Maar je bent bang. Na alles wat je hebt meegemaakt, weet je niet hoe je moet daten zonder teleurgesteld te worden of je waardevolle tijd te verspillen. Hoe zet je jezelf “daarbuiten” en sta je er open voor om lief te hebben, maar bescherm je ook je hart? Hier zijn 9 dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat het veilig is om je hart te openen wanneer je date.

1. Vermijd mannen met een laag zelfbeeld.

Als hij zichzelf niet liefheeft en waardeert, kan hij waarschijnlijk niet op een gezonde manier van je houden en je waarderen. Vind iemand met een hoge eigenwaarde.

2. Zorg ervoor dat zijn waarden met betrekking tot familie en relaties overeenkomen met jou.

Kijk eens naar het leven dat hij heeft gecreëerd. Heeft hij gezonde langdurige relaties met vrienden en familie? Heeft hij zijn financiën en verantwoordelijkheden op orde? Heeft hij een goede relatie met zijn ex en kinderen? Zorg ervoor dat zijn leven vlot loopt voordat je hem in de jouwe uitnodigt.

3. Accepteer zijn slechte gedrag niet.

Denk na over het gedrag van exen uit het verleden die je pijn hebben gedaan en schrijf ze op. Was je ex passief-agressief, negatief, kritisch, niet-communicatief of koud? Als je huidige vriend een van deze dingen heeft, vraag hem om te stoppen. Als hij het niet kan (of wilt), ga verder. Je verdient het om goed te worden behandeld.

4. Let op wat hij doet (niet wat hij zegt).

Zijn acties laten zien dat hij om je geeft, meer dan zijn woorden. Heeft hij tijd voor je en houdt hij contact als hij niet bij jou is? Maakt hij beloftes en houdt hij zich er aan? Een vriend die doordacht, zorgzaam, genereus, consistent en aardig is, zal ooit een goede man zijn.

5. Zorg ervoor dat hij je betrekt bij alle aspecten van zijn leven.

Na verloop van tijd zou hij je bij elk aspect van zijn leven moeten betrekken, zonder uitzondering. Hij verwelkomt je in zijn huis en op kantoor. Hij nodigt je uit om tijd door te brengen met zijn vrienden en familie. En hij is er trots op om je te laten zien! Als hij deze dingen doet, is hij een goede.

6. Wees er zeker van dat hij je echt wilt.

Als een man met je is, zal hij je prioriteit geven. Hij zal graag tijd met je door te brengen, en hij zal je vertellen wat hij leuk aan je vindt. Je hoeft je niet af te vragen hoe hij zich voelt of ongeduldig zitten te wachten tot hij belt. Als hij je echt wilt, dan weet je het. En als hij het niet wilt, zoek iemand die dat wel doet.

7. Verdedig jezelf.

Als iets je dwars zit, vertel het hem. Als hij je gevoelens afwijst of defensief wordt, is dat een rode vlag. Date alleen met iemand die in staat is om zijn eigen gedrag te beoordelen en te wijzigen wanneer nodig. Date een man die zijn fouten erkent en die je gevoelens waardeert (en doe hetzelfde voor hem).

8. Wacht met seks (de juiste zal wachten!).

Seks is geweldig, maar als je serieus bent om ‘de ware’ te vinden, is het een goed idee om te wachten. Wachten tot je in een relatie bent, geeft jullie de tijd om eerst emotionele intimiteit te creëren. Als de man met wie je date echt geïnteresseerd is in jou, wacht hij tot je er klaar voor bent. Als hij zich meer bezighoudt met seks dan met jou, dan respecteert hij die grens niet.

9. Zorg ervoor dat je ontspannen en gelukkig bent als je bij hem bent.

Als je stress hebt, angstig bent of op je tenen moet lopen als je met hem aan het praten bent, dan is er iets mis. Vertrouw op je gevoel en let er op. Als er meer slechtere dagen zijn dan goede, is het wellicht tijd om verder te gaan. Als je in de juiste relatie zit, voel je je gelukkig, ontspannen en comfortabel.