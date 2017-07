9 manieren om af te komen van een slechte gewoonte

Velen van ons hebben een of meerdere gewoonten die wij als slecht bestempelen en waar we van af willen komen, maar we weten niet allemaal hoe we dat moeten doen. Voor wat hulp hebben we hier 9 tips verzameld.

1. Verbreek een gewoonte per keer

Als je een paar gewoonten hebt die je niet bevallen, probeer dan niet om ze allemaal tegelijk aan te pakken. Kies voor een per keer, te beginnen met de slechtste. Als je je ontdoet van een gewoonte, zal het gemakkelijker zijn om de andere slechte gewoonten te doorbreken.

2. Bepaal waardoor de gewoonte ontstaat

Het is belangrijk om te weten waarom je gewoonte je schaadt en waarom je er niet van af kunt komen. Kom erachter wat het in gang zet.

3. Werk eraan met een vriend(in)

Als een vriend of familielid door een soortgelijk probleem gaat, werk samen met hen. Help elkaar te ontdoen van de slechte gewoonte. Immers, het is altijd beter om samen te werken dan het alleen aan te pakken.

4. Zoek een vervanger

Ga op zoek naar een gezondere vervanger van je slechte gewoonte. Als je bijvoorbeeld probeert te stoppen met snacken, kies dan voor iets wat meer gezonder is. Heb geduld, want het kan moeilijk worden.

5. Breng meer tijd door met mensen die je aanmoedigen

Wanneer je probeert om je te ontdoen van je slechte gewoonten, moet je je omringen met mensen die je aanmoedigen. Vermijd mensen die je vast houden in je slechte gewoonte. Breng meer tijd door met positieve mensen en je zal ook meer positiever worden.

6. Zorg voor belemmeringen voor je gewoonte

Een van de meest effectieve manieren om je te ontdoen van een slechte gewoonte is om belemmeringen te maken. Vraag bijvoorbeeld iemand om je in de gaten te houden, of zorg dat er niets in huis is waardoor je weer de fout in kan gaan.

7. Beloon jezelf

Een gevoel van vervulling is een heerlijk gevoel. Als je de verleiding kunt weerstaan, voel je vrij om jezelf te belonen.

8. Blijf geduldig

Het wegwerken van een slechte gewoonte kan zeer moeilijk en zelfs pijnlijk zijn, dus is het belangrijk om geduldig te blijven wat er ook gebeurt. Leer geduldig en toegewijd te blijven om je doel te bereiken en je zult zeker de resultaten zien.

9. Blijf positief

Het maakt niet uit wat anderen zeggen of denken over jou, je moet in jezelf geloven en doen wat je denkt dat goed is. Geloof dat je sterk bent en je bent in staat om een ​​slechte gewoonte te doorbreken. Complimenteer jezelf elke dag en zeg tegen jezelf dat je de meester van je eigen leven bent. Zo krijg je de kracht om je leven te maken hoe je wilt dat het wordt.