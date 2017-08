9 manieren om jezelf terug te vinden

De levensweg is nooit een rechte lijn van punt A naar B. Er zijn impasses en omwegen, hoge wegen en lage wegen. Je kunt de weg kwijt raken doordat je een verkeerde afslag neemt. Wanneer je jezelf verloren bent en weer terug wilt vinden, zijn hier 9 manieren om dat te doen.

1. Zoek uit wanneer je gestopt met het accepteren van jezelf

De eenvoudigste manier om jezelf te verliezen is om je eigenwaarde en zelf-liefde te verliezen. Dus vraag jezelf af, wanneer ben je begonnen met het twijfelen aan je eigenwaarde? Wanneer je dat weet, kan je weer terug. De ware jij zal wachten, omdat het al eerder via deze weg is gegaan. Dat is het mooie van zelfacceptatie. Als je jezelf eenmaal accepteert, krijg je grenzeloos geduld voor het recreëren en weer verplaatsen van de Hogere Zelf.

2. Stop met het bereiken van het onbereikbare

Jezelf teveel inspannen en niet bouwen aan je ambities op een sterke basis zet je op voor de strijd die vermeden had kunnen worden. Dus kijk eerst waar je staat. Beoordeel opnieuw je doelen. Wanneer je voelt dat je weet wat er gedaan moet worden, bouw eraan.

3. Het is wat het is

Jezelf bewegen tegen de stroom van het leven, zorgt ervoor dat jezelf kunt verliezen. Je kan niet alles tegelijk doen. Het verleden is voorbij, en de toekomst is veranderlijk. Als je leert dat sommige dingen niet kunnen worden gewijzigd, kun je je richten op wat haalbaar is. Stel prioriteiten voor nu, overanalyseer morgen niet.

4. Wees egoïstisch

Zodra je je realiseert dat het leven is wat het is, heb je vrij spel om egoïstisch te zijn als dat betekent dat het je doelen en geluk bevordert. Stel niet uit te doen wat je van binnen verlangt te doen. Denk eraan op deze manier: je bent klaar met wat je vandaag moet doen. Doe nu iets wat je eigen verlangens cultiveert, of het nu gaat om een wandeling of lekker op de bank liggen.

5. En onbaatzuchtig

Tegelijkertijd mag je best zelfzuchtig zijn, een ​​moment nemen om na te gaan hoe je anderen behandelt en de kwaliteit van je huidige relatie. Emoties zijn sterke aanwijzingen over hoe ons ware zelf zich voelt. Helaas, waar wij vast komen te zitten in een situatie van gezichtsverlies of omgaan met vreselijke mensen, duikt ons hogere zelf onder. Heb je al te veel van je energie gegeven aan de wereld? Ben je in een foute relatie? Of zijn jullie misschien egoïstisch op de verkeerde manier? Probeer vrijwilligerswerk te doen in organisaties afgestemd op je eigen waarden en belangen en zie wat dat voor je doet.

6. Geef terug aan de wereld wat jij wilt ontvangen

De hoeveelheid energie die je aan de wereld geeft zal duizendvoudig terugkeren als het de juiste energie is. Negativiteit wordt versterkt, net als optimisme. Daarom, als je afkeer en walging en ontevredenheid projecteert, weer je niet alleen goede mogelijkheden af, je wist alle banden die je gevormd hebt met je ware, gelukkige zelf.

7. Vergeet niet om te doen wat je graag doet

Dit moet worden herhaald als een mantra. Doe waar je van houdt. Als je graag op avontuur gaat, doe het. Als je wilt mediteren, doe het. Vind manieren om troost en vreugde in je leven te brengen door het vinden van dingen die je prikkelen. Als je lacht, straal je pure schoonheid.

8. Vindt heraansluiting met je dromen en verbeelding

Jezelf verliezen is zo eenvoudig als jezelf los te koppelen van je dromen. De maatschappij houdt ervan ons te vertellen dat onze dromen onbereikbaar zijn. Maar dromen hoeven niet altijd dromen te blijven. Er is altijd een weg als je niet opgeeft. Dus, rakel je inspiratie weer op, en breng terug wat voor jou onoverwinnelijk was.

9. Breid je comfort zone uit

Op avontuur gaan, iets nieuws proberen, of het maken van nieuwe dromen is niet altijd makkelijk. Maar de echte jij gaat voorbij het comfort. Je zult nooit jezelf terugvinden als je niet op zoek gaat naar de uiteinden van de bekende wereld.