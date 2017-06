9 markten in India die een bezoekje waard zijn

Als je naar India reist en de echte Indiase cultuur wilt leren kennen, dan is een bezoekje aan de eeuwenoude bazaars en Indiase markten een aanrader. Ga op in de krioelende mensenmenigte en wandel tussen stalletjes met kleurige kruiden, geurig street food, opgestapeld fruit en Bollywood-outfits. We hebben hier 9 waanzinnige Indiase markten verzameld inclusief tips voor het proeven van typisch Indian food.

1. Chandni Chowk, Old Delhi

Misschien wel de bekendste, grootste en meest hectische outdoor bazaar is Chandni Chowk in het oude Delhi. De markt, bij het beroemde Rode Fort, is een overdonderende plek waar alles in geuren en kleuren tot je komt. Gedroogd fruit, ontelbare soorten masalas (kruiden), paneer (verse Indiase kaas), stapels fruit en de gekste groente. Wie trek heeft, koopt Chaat, een gefrituurde wafel met aardappel, kikkererwten, yoghurt en chili. De allerlekkerste eet je bij Natraj Dahi Bhalle Wala, favoriet van de locals.

2. Crawford Market, Mumbai

Een oude bekende: de Crawford Market. Een gigantische markt die al bestond in de tijd van de Britse Raj en inmiddels is omgedoopt tot Mahatma Jyotiba Phule Market. Hier struin je langs eindeloze meters kramen en winkeltjes met fruit, groente, vlees, vis, Indiase snacks, cosmetica, de beste kruiden en zelfs levende (huis)dieren. Deze markt is te vinden in hartje Mumbai niet ver van het station en is dagelijks geopend.

3. Drijvende groentemarkt, Srinagar

De enige in zijn soort in India: de drijvende groentemarkt op Dal Lake in Srinagar, in Jammu en Kasjmir, de noordelijkste deelstaat van het land. Dagelijks brengen lokale boeren er hun groente en fruit aan de man vanuit traditionele bootjes, shikaras, die tussen lotusplanten op het meer dobberen. Om deze, inmiddels toeristische attractie, te bezoeken moet je vroeg uit de veren. De markt is ‘open’ tussen 05.00 en 07.00 uur.

4. Gola Dinanath Market, Varanasi

In een van de kleurrijkste en oudste steden op aarde staat misschien wel de grootste kirana – groentemarkt – van Azië. Op de Gola Dinanath Market in Varanasi worden meer dan 20.000 soorten medicinale (Ayurvedische) kruiden verkocht. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een middeltje voor, van diabetes tot hartproblemen. Tip: bezoek deze markt met een gids van Agra Walks en ervaar Varanasi op een speciale manier.

5. Bada Bazaar parfummarkt, Kannauj

Al duizenden jaren lang worden in de kleine stad Kannauj aan de oevers van de Ganges natuurlijke parfumolie, attar, geproduceerd. En dus groeide deze plaats, op zo’n 80 km van Kanpur, uit tot de parfumhoofdstad van India. Bezoek de Bada Bazaar voor een geurige paar uurtjes in tientallen parfumshops en test zoveel geuren en oliën je wilt, er zijn meer dan 650 soorten.

6. Khari Baoli Market, Old Delhi

Echte liefhebbers van de spicy Indiase keuken gaan naar Khari Baoli, een van de grootste kruidenmarkten in Azië die al sinds de 17e eeuw bestaat. Duizenden verkopers stallen iedere dag honderden soorten kruiden, specerijen, noten, gedroogd fruit en etenswaren uit. De Khari Baoli Market staat in het oude Delhi in de buurt van het Rode Fort.

7. Ima Keithel Market, Imphal

Imphal, de hoofdstad van de Indiase staat Manipur, heeft een echt unieke markt, de Ima Keithel Market is een ‘women only’ domein, geheel gerund door (getrouwde) vrouwen. De kleurrijke markt is al meer dan 100 jaar oud en is het symbool voor vrouwengelijkheid in India. De verkooplicenties worden van generatie op generatie doorgegeven. De 4000 vrouwen die er werken verkopen etenswaren, Indiase snacks, kruiden en ambachtelijke spullen.

8. Biryani bij Lucky’s restaurant, Mumbai

Struinend over de Indiase markten, ontkom je niet aan street food en tussen al dat lekkers is de Biryani een regelrechte klassieker. Het gerecht is een mix van gestoofd gevogelte of rundvlees, diverse kruiden zoals koriander en munt en geurige rijst. De heersers van het Mogol-rijk waren er al dol op en het typische Indiase gerecht blijft mateloos populair. Ben je in Mumbai, proef dan vooral de Biryani’s bij Lucky’s restaurant niet ver van Bandra Station, vooral de biryani’s met kip en lamsvlees vallen in de smaak.

9. Paranthas bij Not Just Paranthas, New Delhi

Tot slot is een Indiase parantha altijd goed idee, als ontbijt of tussendoortje. Het is een soort pannenkoekje dat je vult met onder meer aardappelen, bloemkool, eieren, bananen of Indiase dal gemaakt van peulvruchten. Deze doop je in yoghurt, curry of chutney. Een eettip voor New Delhi is Not Just Paranthas (ook voor tikka’s en curry’s) dat maar liefst 100 creatieve parantha-soorten op het menu heeft staan. Op te eten met je rechterhand.