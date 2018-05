9 oplossingen voor slaapproblemen tijdens de zwangerschap

Het is belangrijk om ook goed te slapen tijdens de zwangerschap – het helpt de stemming te stabiliseren, verbetert de immuunrespons van je lichaam en kan stemmingsstoornissen helpen voorkomen na de zwangerschap, inclusief postpartumdepressie. Maar hoe? Er zijn zoveel obstakels dat het ontmoedigend kan zijn. Van die nachtelijke uitstapjes naar het toilet tot brandend maagzuur, slaap kan meer onhaalbaar lijken. Verlies geen hoop – slaap is mogelijk, er is een oplossing voor elk probleem.

Probleem: heup ongemak. Oplossing: Kussens!

Je heupen krijgen veel te verduren tijdens de zwangerschap en kunnen zelfs de heupzenuw onder druk zetten. Een kussen tussen je knieën plaatsen kan de pijn verzachten of zelfs voorkomen.

Probleem: Nachtelijke uitstapjes naar het toilet. Oplossing: Laat alles donker.

Hoewel het belangrijk is om overdag gehydrateerd te blijven, probeer drie uur voor het slapengaan niet te drinken. Als je toch opstaat ​​om te gaan, houd het huis zo donker mogelijk. Studies tonen aan dat licht je melatoninegehalte stimuleert, waardoor je moeilijker in slaap valt.

Probleem: maagzuur. Oplossing: Kleine maaltijden en geen snacks voor het slapen gaan.

Op een gegeven moment tijdens de zwangerschap begint je groeiende baby tegen je maag aan te duwen, waardoor zelfs de meest sterke spijsvertering rebelleert. Om maagzuur te voorkomen, probeer je zes mini-maaltijden per dag te eten – en houd wat je eet vetloos en aan de milde kant.

Probleem: bezorgdheid over de bevalling. Oplossing: Praat erover.

Het is heel normaal om je zorgen te maken over je bevalling, maar de beste manier om die angsten te verzachten is om openhartig te praten met je verloskundige. Ze kunnen voorstellen om een ​​plan te maken om ervoor te zorgen dat je zorgen worden aangepakt. Als je nog steeds ongerust bent of als angstige gedachten je dagelijks leven verstoren, kan een bezoek aan een therapeut die met zwangere vrouwen werkt helpen.

Probleem: rustelozebeensyndroom. Oplossing: Magnesium.

Het goede nieuws is dat het rustelozebenensyndroom na de bevalling verdwijnt, maar het slechte nieuws is dat er niet veel behandelopties zijn. Vermijden van cafeïne en alcohol lijkt echter te helpen volgens studies. Er zijn ook enkele onderzoeken geweest die erop wijzen dat magnesiumsupplementen mogelijk helpen, maar probeer dit alleen onder toezicht van een arts. Te veel magnesium kan gevaarlijk zijn.

Probleem: kan niet in slaap vallen. Oplossing: Geen electronica en een boek lezen.

Je nieuwe baby is niet de enige die baat heeft bij een bedtijdroutine. Begin ongeveer 30 minuten voordat je gaat slapen, schakel alle elektronica uit (televisie, smartphone, tablet), dim de lichten, neem een ​​ontspannend bad en luister naar rustgevende muziek. Het lezen van een goed boek kan ook nuttig zijn, maar zorg er wel voor dat het onderwerp rustgevend is. Als je ophoudt om te zien wat er gebeurt, zul je niet in slaap vallen.

Probleem: zware ademhaling. Oplossing: Hijs jezelf op.

Ademhalingsklachten komen vrij vaak voor tijdens de zwangerschap. Sommige vrouwen ervaren een verstopte neus, en vaak duwt de baby in het laatste trimester tegen de longen van de moeder. Het naar omhoog brengen van je bed door een wig onder het matras te plaatsen of meer kussens toe te voegen, kan je comfortabeler maken. In extreme gevallen kan slapen in een ligstoel helpen. En terwijl de benauwdheid misschien niet weggaat tot de bevalling, kan een luchtbevochtiger de symptomen verlichten.

Probleem: te warm en bezweet. Oplossing: Ventilator aan het bed.

Zelfs in de winter kunnen aankomende moeders oververhit raken dankzij hun baby. Een kleine circulerende ventilator naast je bed kan je helpen om je koeler en meer ontspannen te voelen.

Probleem: Je hersenen kun je niet uitschakelen. Oplossing: Professionele begeleiding.

Als je wakker blijft van gedachten die gewoon niet stoppen en je al bezorgdheid hebt geuit over de bevalling bij je arts of verloskundige, is dit misschien een goed moment om een ​​therapeut te bezoeken.