9 redenen om te blijven daten na je 40ste

Iedereen die de leeftijd van 40 of ouder heeft bereikt kan waarschijnlijk een paar verhalen vertellen over de tijd waarin ze zichzelf te oud vonden om te daten. Het is een algemene misvatting dat iedereen die nog steeds single is na een bepaalde leeftijd, niemand kan vinden. Misschien hebben ze ervoor gekozen zich te concentreren op hun carrière, reizen of persoonlijke passies, of komen ze net uit een relatie of een huwelijk. Er zijn heel wat voordelen aan daten na je 40ste. We zetten ze hier op een rij.

1) Het is beter de tweede keer beter.

Je hebt meer ervaring en weet precies wat je wilt. Dat geldt ook voor de man in kwestie.

2) Hoe ouder je bent hoe meer zelfvertrouwen je hebt.

Leeftijd geeft ons meer tijd om van onszelf te houden en te waarderen, zodat ook anderen onze waarde kunnen zien.

3) Je weet wat je prioriteiten zijn.

Tegen de tijd dat je 40 bent, weet je het verschil tussen de “kleine dingen” en de dingen die echt belangrijk zijn in een relatie.

4) Zekere levensstijl

Middelbare leeftijd is meestal een zeer veilig moment in het leven van een persoon waar de familie, carrière en meer stabiel zijn. Dit draagt ​​bij aan een hogere kwaliteit van relaties met potentieel op een lange termijn relatie.

5) Je hebt vertrouwen in de ware liefde

Daten in de jaren ’40, ’50 en verder is meer dan alleen een voortdurende zoektocht naar geluk – het is een bevestiging dat je gelooft in ware liefde en niet zal opgeven totdat je het hebt gevonden.

6) Lage druk

Eerste dates zijn meestal onhandig, maar op zo een leeftijd heb je het al vaker gedaan, dus weet je hoe het werkt.

7) Kinderen zijn een goed teken

Ouderschap is geen geringe prestatie – het vereist toewijding, verantwoordelijkheid en het vermogen om de behoeften van iemand anders voor je eigen te zetten. Dit zijn allemaal aantrekkelijke kenmerken voor een relatie.

8) Minder verspilde tijd

De meeste singles over de 40 kennen de dating wereld en weten hoe ze goed en slecht gedrag op een eerste date kunnen identificeren. Dit betekent minder tijd met mensen die niet bij je passen, en meer tijd met mensen die echt relatie potentieel zijn.

9) Het gaat allemaal over jou

Als je over de 40 bent zijn de kinderen meestal wat ouder, zijn ze meer onafhankelijk en hebben ze geen constante zorg nodig. Dit betekent dat er meer tijd is om je te concentreren op jezelf en het creëren van een bevredigend liefdesleven.