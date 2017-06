Dieren spelen een belangrijke rol in het leven van een gezin, maar het is goed om te weten wanneer je een dier naar huis kunt brengen. Een huisdier in je huis brengen voordat jullie er klaar voor zijn kan complicaties voor zowel je gezin als het nieuwe huisdier veroorzaken. Hieronder 9 tekenen dat je kinderen klaar zijn voor een huisdier.

1. Je kinderen zijn comfortabel rond dieren

2. Je kinderen gaan respectvol om met dieren

3. Je kinderen nemen verantwoordelijkheid serieus

4. Je kinderen zorgen voor hun persoonlijke hygiëne zonder te vragen

5. Je kinderen zijn toegewijd

6. Je kinderen willen een huisdier dat goed past bij het gezin

7. Je kinderen zijn energiek

8. Jullie gezin heeft een proef gedaan met een huisdier door bijvoorbeeld een weekend op te passen

9. Jij bent klaar om verantwoordelijkheid te nemen