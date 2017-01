9 tips die je haar dikker doen lijken

Stress, veroudering en zwangerschap zijn slechts enkele van de vele factoren die er voor kunnen zorgen dat haar dunner word. Haaruitval heeft vaak een grote invloed op het gevoel van eigenwaarde, maar er zijn eenvoudige dingen die je elke dag kunt doen om je haar in de best mogelijke conditie te houden. Ontdek hier de geheimen voor het krijgen van dikker en glanzender haar.

1. Gebruik altijd conditioner

Haar wordt beschadigd en broos als je het te uitgedroogd laat worden, dus is het belangrijk je te houden aan een conditioner routine. Kijk voor lichtgewicht conditioners die panthenol en glycerine bevatten om breekbaar haar sterk te houden zonder dat het vettig wordt.

2. Laat die hoge paardenstaart achterwege

Als je voortdurend je haar in een strakke paardenstaart zet, hair extensions draagt en overmatig föhnt zal het spanning veroorzaken op je haarzakjes en het zou kaalheid kunnen veroorzaken. Als je dunner wordend haar hebt, kies dan een los kapsel in plaats van een strakke, zet geen hair extensions en geef je haar een pauze van overmatige styling.

3. Eet meer eiwit

Verhoging van de hoeveelheid eiwitten die je eet, kan je helpen bij haaruitval. Een redelijke portie vlees of vis per dag kan al helpen.

4. Let op hoofdhuid

Gezond haar begint met een gezonde hoofdhuid. Als je hoofdhuid de neiging heeft om droog te zijn, is een van de meest goedkope oplossingen pure kokosolie. Breng het aan voor het slapen, slaap ermee en was het de volgende dag. Doe dit meerdere nachten op een rij.

5. Controleer je schildklier

Schildklier aandoeningen kunnen haarverlies veroorzaken en het komt vaak voor bij postmenopauzale vrouwen. Haren kunnen ook dun en droog worden en het kan leiden tot broze nagels, gewichtstoename en vermoeidheid.

6. Test voor vitaminetekorten

Vitamine B12 en vitamine D zijn de meest voorkomende vitaminetekorten die dunner en langzame haargroei veroorzaken of eraan bijdragen. Eet en drink meer vlees, vis, eieren en melk of neem een goede kwaliteit B-complex. Laat je huisarts onderzoeken of je vitamine D tekort hebt als je haar minder wordt.

7. Verhoog je ijzer gehalte

Zware periodes, vegetarisme, overmatige cardiovasculaire training of regelmatige bloeddonatie, (om er maar een paar te noemen), kunnen leiden tot een laag Ferritin, wat het eiwit is dat ijzer in het lichaam opslaat. Laag ijzergehalte is een van de meest voorkomende oorzaken van haaruitval bij jongere vrouwen.

8. Zorg voor een gezonde levensstijl

Haar wordt vaak gebruikt als een informele barometer voor je gezondheid, voeding en welzijn. Mensen die op fast food leven, niet trainen, drinken, roken en overmatig uitgaan hebben zelden veel haar.

9. Ga naar een haarkliniek

Als niets hierboven werkt handel eerder vroeger dan later. Ga naar een haarkliniek voor de juiste diagnose en om de oorzaak te laten bepalen.