9 tips voor groenten en fruit op de barbecue

Paprika, champignons, peren, ze smaken allemaal geweldig als ze op de grill of barbecue worden bereid. Grillen of roken intensiveert de natuurlijke zoetheid van deze en andere groenten en fruit, terwijl de smaak wordt vastgehouden. Daarom zijn ze een goed alternatief voor vlees. We hebben hier negen tips voor het barbecueën van je producten:

1. Ken je groenten. Sommige producten, zoals asperges en tomaten, hebben slechts een paar minuten nodig om te grillen, terwijl bijvoorbeeld aardappelen, langer duren om te grillen. Om te voorkomen dat je groenten verbranden, schroei ze op hoog vuur en verplaats ze vervolgens naar het bovenste rooster van de barbecue om het garen te voltooien. Of, kook ze voor voordat ze een paar minuten op de grill worden gegooid om wat kleur aan de buitenkant te krijgen en die vers-van-de-barbecue-rokerige smaak.

2. Gebruik de juiste accessoires. Kleinere groenten, zoals kerstomaatjes, zijn heerlijk vers van de grill, maar ze kunnen een beetje uitdagend zijn om mee te werken. Leg ze in een grillmand zodat ze niet wegrollen of door het rooster vallen.

3. Maak er een stokje van. Een goede manier om de barbecuetijd te verkorten, is door kleine stukjes groenten, fruit en vlees, gevogelte of zeevruchten op een roestvrijstalen spies te garen. Het is gemakkelijk om kinderen hun groenten te laten eten wanneer ze hun eigen speciale gegrilde kebab maken.

4. Laat vlees staan. Maak bij het grillen plaats op de grill voor ten minste één stuk fruit of groente. Of laat het vlees achterwege terwijl je de nadruk op groenten legt.

5. Olie of niet. Voordat je groenten op de barbecue zet, borstel ze in met een lichte laag olie, marinade of gesmolten boter. Bovendien helpt de vloeistof je kruiden beter te houden. Sommige soorten fruit, zoals peren en ananas, kunnen echter zonder olie of kruiderijen op de grill worden gezet.

6. Breng de smaak naar voren. Er is geen betere methode om de smaak van producten, zoals ananas en broccoli, naar voren te brengen dan door ze te barbecueën. Wanneer gegrild boven houtskool of gas, intensiveert de hitte van de vlam de smaakcomponenten terwijl het een rokerige smaak toevoegt.

7. Wordt veganist. Sla het vlees over en ga direct naar de groenten op een Meatless-maandag. Het grillen van groenten of fruit zoals Portabella-paddenstoelen of watermeloenplakken, die een dikke en vlezige textuur hebben net als een biefstuk, zijn niet alleen goed voor je, maar ook heerlijk.

8. Grill het beste van het seizoen. Selecteer een ​​aantal vers geplukte lokale producten om te barbecuen. Daag jezelf uit om te zien of je de aanbevolen vijf dagelijkse porties met producten kunt grillen!

9. Grill het dessert. Omdat grillen de natuurlijke zoetheid van fruit naar voren brengt, zorgen ze voor gezonde en leuke desserts. Strooi wat kaneel over gegrilde perziken of mango’s of bedek ze met een bolletje vanille-ijs.