De meest magische tijd van het jaar staat voor de deur… Kerstmis! Nederland gaat steeds minder naar de kerk, maar als dit gebeurt is dit vaak op kerstavond. Voor velen is dit nog steeds hét ultieme begin van de kerst. A Christmas Evening with Trijntje zal geen traditionele theatertour worden, maar een tour langs prachtige kerken door Nederland. In december 2017 zal Trijntje in een aantal speciaal geselecteerde kerken door heel Nederland spelen. Zoals als we van Trijntje gewend zijn, schuwt ze het ‘American Songbook’ niet, echte kerstklassiekers als ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’, ‘Let It Snow’ , maar ook persoonlijke liedjes als ‘Ken Je Mij’ en ‘Nu Dat Jij Er Bent’ passeren de revue. Een intieme soulvolle avond in een chique en warme kerstsfeer.

A Christmas Evening With Trijntje Oosterhuis vindt plaats van 6 T/M 29 december 2017

foto: Carin Verbruggen

www.kerstmettrijntje.nl

Kaartverkoop via www.ticketmaster.nl.