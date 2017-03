Aantrekkelijke mensen hebben kortere relaties en gaan vaker vreemd

Aantrekkelijke mensen genieten van een verscheidenheid aan voordelen, maar onlangs gepubliceerd onderzoek heeft ook een nadeel ontdekt: ze hebben gemiddeld kortere huwelijken, en hebben meer kans om te scheiden. De onderzoekers voerden vier studies uit om het bewijs te vergaren, en te bepalen waarom het gebeurt. De eerste onderzocht de echtelijke geschiedenis van 238 mannen die in de late jaren 1970 afgestudeerd waren. Fysieke aantrekkelijkheid van de mannen werd gewaardeerd met behulp van hun high school jaarboek foto’s; hun huwelijken en echtscheidingen werden bekeken via staat gegevens. Degenen die beoordeeld waren als hoger in fysieke aantrekkelijkheid hadden kortere huwelijken, en waren vaker gescheiden, rapporteren de onderzoekers.

Een tweede studie onderzocht de eerste huwelijken van 130 vooraanstaande acteurs, actrices en andere beroemdheden. De foto’s werden vergeleken op hun aantrekkelijkheid op een schaal van één tot 10. Degenen beoordeeld als meer fysiek aantrekkelijker waren voor kortere perioden getrouwd. Twee extra studies onderzochten mogelijke redenen voor deze bevindingen. Een heeft gevonden dat “fysieke aantrekkelijkheid dient als relationele aansprakelijkheid voor zover het vermeende interesse bevordert in alternatieve partners, en is gekoppeld aan een lagere kans op afwijkende aantrekkelijke alternatieven. De laatste studie vond dat mooie mensen die minder tevreden waren met hun romantische relatie, “meer geïnteresseerd zijn in extra-relatie alternatieven” dan minder knappe mensen.