Acht Wellness Trends voor 2017

Ook op het gebied van wellness zijn er steeds weer nieuwe trends te spotten. Dat blijkt uit de recente Global Wellness Summit waar 500+ wellness deskundigen uit 46 landen op het gebied van reizen, spa, beauty, fitness, voeding, technologie, medische en architectuur werelden, bijeen kwamen om te bepalen wat de top wellness trends in 2017 (en verder) zullen zijn. We zetten hier 8 op een rij.

Sauna heruitgevonden

Iets dat zowel warm en koud kan zijn: de heruitvinding van de sauna is aan de gang. Van “Sauna Aufguss” evenementen waar “Sauna-meisters” theatervoorstellingen met zang en dans geven. Tot hippe, sociale ‘amfitheater’ of ‘hangout’ sauna’s met DJ en bar. Tot eigenzinnige pop-up sauna’s drijvend op meren of hangend aan bruggen. Tot trendy urban “sweat lodges” met infrarood sauna behandelingen, zoals in New York. Niet langer een eenzame ervaring, de nieuwe, spectaculaire, sociale sauna’s zijn een aantal die “buiten de box” denken … letterlijk.



Wellness Architectuur

Architectuur is al lange tijd bezig met oppervlakkige esthetiek: “starchitects” ontworpen voor de wow of shock factor, maar met weinig aandacht besteed aan het creëren van gebouwen die de gezondheid van de mens in het leven verbeteren. Verandering is eindelijk hier: “levende gebouwen” die hun eigen energie laten groeien; architectuur met indoor gezondheid’s ervaringen voor iedereen; telefoon apps die waarschuwen wanneer je een “ziek” gebouw binnenkomt; verlichting die de morgenrood simuleert om je dag te versoepelen. Alles wat gebouwd wordt steeds opnieuw ontworpen: van luchtkwaliteit (een moordenaar) tot slaap en akoestiek.



Stilte

In een wereld van 24/7 verbondenheid, zijn wellness bestemmingen een plek voor het “uitschakelen” van geluid: ware stilte. Bijvoorbeeld, de eerste volledig ‘Stille Spa “(met een prachtige op kerk geïnspireerde architectuur) wat net geopend is in het Therme Laa Hotel in Oostenrijk. En nieuwe “wellness kloosters” zijn in opkomst: retraites doordrenkt met de stille, contemplatieve waarden, oude heilige plaatsen – zoals Eremito in Italië, zonder WiFi/telefoon signaal en stille, diners bij kaarslicht. Gebouwen zoals Brenner’s Park in Duitsland hebben zelfs geïnstalleerde “digitale schakelaars” voor totaal stille kamers. En “stille” restaurants, salons, sportscholen, winkels en luchthavens worden allemaal onthuld …



Kunst & Creativiteit op de voorgrond

Geboren uit een legendarische geschiedenis, maar nu vergeten, maakt de creativiteit-wellness-spa-verbinding een comeback: met meer kunst, muziek, literatuur en dans in het midden van meer wellness ervaringen. Kijk naar meer optredens, zoals in het beroemde kuuroord Schloss Elmau in Duitsland, waar muzikanten en schrijvers meer dan 200 concerten per jaar geven, of luister live naar de klassieke viool terwijl je in het water peddelt in het nieuwe Gainsborough Bath Spa Hotel in het Verenigd Koninkrijk. We zullen een meer geavanceerde, programmering zien zoals schilder klassen onder de sterren, evenals een overvloed van multi-zintuiglijke ervaringen, van geluid baden tot “yoga concerten.” De creatieve kunsten hebben een hoofdrol in de toekomst van wellness.



Wellness is een nieuwe versie van schoonheidy

Schoonheid herschept zich aan de behoeften van een wellness-georiënteerde bevolking geobsedeerd door authenticiteit en “innerlijke schoonheid”. Van eetbare/drinkbare beauty-boosters en zuivere, biologische cosmetica, tot medisch bewijs voor nieuwe neuroaesthetics (de hersenen zijn bedraad om te reageren op schoonheid) – het “schoonheid komt van binnenuit” concept zal blijven winnen van het oppervlakkige. En preventieve aanpak zal blijven winnen van de oude cosmetische. We zullen doorgaan om te leren dat schoonheid veel meer is dan oppervlakkig.



De toekomst is Mental Wellness

Als het gaat om mentaal welzijn, heeft onze wereld een probleem: depressie en angst rijzen de pan uit, en in 2030, zal het het #1 gezondheidsprobleem zijn, dat obesitas overtreft. Dus kijk naar een aanzienlijk meer “gezonde geest” in de komende jaren. Wellness retraites en spa’s voegen neurowetenschappers en psychotherapeuten toe (zoals het Londense ESPA Life at Corinthia Hotel). Meditatie is niet alleen een heersende stroming (ook on-demand in hotelkamers), maar er komen nieuwe creatieve vormen aan (van “droom” tot “zwevende” meditatie). We zullen van alles zien, van nieuwe part-mind/part-body workout merken tot apps die je mentale toestand volgen (denk MindBit, niet FitBit). Omdat “mind” eindelijk gelijk zal zijn aan “lichaam.”



Het omarmen van de K-Word

De wellness-wereld wordt wakker met de behoeften van een verrassend achtergestelde groep: kankerpatiënten. Bijvoorbeeld, Julie Bach’s baanbrekende “Wellness for Cancer” programma, wat betekent dat wellness bedrijven/spa’s eindelijk zijn getraind om comfort (en waardigheid) te leveren aan kankerpatiënten. Van programma als ESPA’s “Nurture and Support” tot Natura Bissé’s “oncological aesthetics” tot Two Bunch Palms’ “Mindful Touch Massage”, openen wellness beoefenaars eindelijk hun hart en helende praktijken voor kankerpatiënten.



Voorbij de getto’s van Wellness

In een wereld waar stijgend inkomen en ongelijkheden in “welzijn”, is de wellness-industrie een geworden die nauw verbonden is met rijke elites. Dit zal veranderen. Meer wellness bedrijven zullen terug geven aan de andere 99%, zoals “Yoga Gives Back” wat arme vrouwen in India helpt, of Newfoundland Fogo Island Inn, waar elke dollar van de winst terug gaat naar zijn economisch uitgedaagde gemeenschap op het eiland. Een “Wellness Tourism 2.0” zal de nieuwe trend zijn: een ontwikkelingsmodel die verder denkt door het creëren van hele steden, regio’s en zelfs landen waar een uitgebreide wellness-visie (van beschermd natuurgebied naar een duurzame, gezonde voedselvoorziening) met voordelen voor zowel de lokale bevolking en toeristen. De nieuwe golf van low-cost “wellness” is onderdeel van deze democratisering: net als meer betaalbare gezonde supermarkten en spa ketens. Maar met een aantal toekomstige mindfulness met “rock-bottom” versus “eerlijke” prijzen, gezien de menselijke arbeid die zo veel van deze gezonde ervaringen levert.