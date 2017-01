Een vrijgezellenfeest is een van de meest leuke delen van het planningsproces voor een bruiloft. De bruid viert immers de laatste dag als vrijgezel met vriendinnen en familie voordat ze in het huwelijksbootje stapt. Omdat het een belangrijk onderdeel is van de bruiloft moet je er voor zorgen dat deze dag een onvergetelijke wordt. Als een van jou vriendinnen binnenkort de gelukkige is, en jij het vrijgezellenfeest mag plannen, lees dan verder voor onze tips om het vrijgezellenfeest tot een succes te maken.

Als je aan een vrijgezellenfeest denk, komen vaak als eerste een stripper, penis-vormige cakes en tequila shots in de kroeg bij je op. Als deze activiteiten niet jou idee van plezier zijn, probeer dan te kiezen voor een actief en origineel vrijgezellenfeest met niet-traditionele activiteiten. Jullie zullen dan zeker plezier hebben en je geeft de bruid absoluut een dag om nooit meer te vergeten.

Wat voor vrijgezellenfeest je ook in gedachten hebt, je moet natuurlijk wel rekening houden met de wensen van de bruid. Houd in gedachten waar ze van houd en wat voor type vrouw ze is. Het gehele vrijgezellenfeest draait natuurlijk om de bruid, dus is het belangrijk dat zij het feest echt leuk gaat vinden. Maar ook met de gasten moet je rekening houden, want niet iedereen is bijvoorbeeld even fit of avontuurlijk. Ze heeft jou niet voor niets uitgekozen om het feest te organiseren.

We zetten hier enkele ideeën op een rij voor een Vrijgezellenfeest vrouwen.

1. 50 Tinten Grijs spel

De film 50 shades of Grey is niet voor niets zo populair bij vrouwen. En nu het tweede deel binnenkort in de buurt is, is een vrijgezellenfeest met dit thema misschien wel een perfect idee.

2. Een Bucket list vrijgezellenfeest

We maken tegenwoordig allemaal een bucket list, dus laat de bruid een paar dingen hiervan afstrepen met de hulp van haar vriendinnen.

3. Expeditie Robinson

Is de bruid een durfal, dan is een Expeditie Robinson uitje een aanrader.

4. Gooische vrouwen

Een dagje door het leven als Cheryl, Claire, Roelien en Anouk wordt een hilarische avontuur om nooit te vergeten.

5. Workshop salsa dansen

Leer salsa dansen op de tonen van de zwoele, swingende latin muziek. Perfect voor de dansliefhebster.