Een actief seksleven kan leiden tot een betere tevredenheid op het werk

Uit een studie van werk en seks gewoonten van gehuwde werknemers bleek dat degenen die thuis seks de prioriteit gaven, de volgende dag voordeel op het werk ondervonden, waar ze meer kans hadden om zich onder te dompelen in hun taken en genieten van hun werk leven. De studie toonde ook aan dat het brengen van werk gerelateerde stress naar huis van het kantoor het seksleven van werknemers negatief treft. De bevindingen benadrukken het belang van werk op het kantoor laten.

Om het effect dat seks heeft op het werk te begrijpen, volgden de onderzoekers 159 gehuwde werknemers in de loop van twee weken, met de vraag om twee korte enquêtes per dag af te ronden. Ze vonden dat werknemers die zich bezighouden met seks, een meer positieve stemming de volgende dag rapporteerden, en de verhoogde stemming niveaus in de ochtend heeft geleid tot meer duurzame bevlogenheid en arbeidsvreugde gedurende de werkdag.

Het effect, die lijkt te hangen voor ten minste 24 uur, was even sterk voor zowel mannen als vrouwen, en was aanwezig zelfs nadat de onderzoekers rekening gehouden hadden met tevredenheid in het huwelijk en de kwaliteit van de slaap, wat twee gemeenschappelijke factoren zijn die de dagelijkse stemming voorspellen.