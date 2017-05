Afvallen door te squashen

Als je wilt afvallen zijn er zijn zoveel dingen die je kunt doen, en de gemiddelde persoon weet waarschijnlijk al dat op je eten letten en het verbranden van meer calorieën dan je naar binnen krijgt, de belangrijkste factoren zijn om gewicht te verliezen. Om die calorieën te verbranden is het dus belangrijk om te bewegen. Hardlopen en touwtje springen zijn een van de sporten die helpen bij gewichtsverlies, maar iets waar je waarschijnlijk eerder niet aan hebt gedacht is een eenvoudig spel zoals squash! Deze leuke en zeer competitieve sport zal enorme hoeveelheden calorieën verbranden, je uithoudingsvermogen zal verbeteren, het vermindert stress, en je lichaam zal er afgetraind uit zien.

Wat is squash?

Squash is een balspel wat gespeeld wordt in een speciale afgesloten squashbaan met vier hoge muren. Je kan met zijn tweeën squashen, maar je kunt ook een dubbele squash spelen met 3 of 4 personen. Het doel is om een squashbal tegen de wand voor jullie te slaan, en je tegenstander moet proberen het te raken. Het vergt een goede lichamelijke conditie, reactie snelheid en concentratie om ervoor te zorgen dat je de andere speler verslaat. Het spelen van squash kan dan ook een efficiënte training zijn voor gewichtsverlies, omdat je constant in beweging bent en korte sprinten maakt. Omdat het zo een zeer intense oefening is, wordt squash beschouwd als een ideale cardio work-out. Ongeacht hoe oud je bent, je kunt snel profiteren van goede resultaten als je squash speelt.

Hoe begin je met squashen?

Squashen kun je gemakkelijk doen bij een van de vele squashbanen die Nederland rijk is. Je kunt de baan gewoon voor een uurtje huren, dus is het makkelijk om te kijken of het iets voor jou is. Natuurlijk kun je ook lessen volgen. Om te beginnen met squashen is het enige wat je in het begin nodig hebt een squash racket! Deze komen in een groot aanbod. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, materialen en prijsklassen. Een belangrijke factor bij de keuze van het racket is het gewicht. Als je regelmatig gaat squashen en er helemaal in zit, zul je de resultaten zien en merken dat je gezonder en minder gestrest bent, en zult genieten van het spel.