Alcohol verbetert vaardigheid vreemde talen

Het vermogen van tweetalige sprekers om een tweede taal te spreken wordt beter na het gebruiken van een lage dosis alcohol. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit Maastricht, de University of Liverpool, en King’s College Londen. De onderzoekers testten de effecten van een lage dosis alcohol op het door henzelf en door een waarnemer beoordeelde vermogen van de deelnemers om Nederlands te spreken. De deelnemers waren 50 Duitse moedertaalsprekers aan de Universiteit Maastricht die recentelijk geleerd hadden in het Nederlands te spreken, lezen en schrijven. De deelnemers kregen willekeurig ofwel een lage dosis alcohol of een controledrankje zonder alcohol te drinken voordat zij een paar minuten in het Nederlands een gesprekje voerden met een experimentator. De exacte dosis alcohol varieerde afhankelijk van het lichaamsgewicht van de deelnemers, maar kwam overeen met iets minder dan een halve liter (460 ml) van 5% bier voor een man van 70 kg.

De gesprekjes werden opgenomen en de vreemde-taalvaardigheid van de deelnemers werd vervolgens beoordeeld door twee Nederlandse moedertaalsprekers die niet wisten of de deelnemer wel of geen alcohol had gebruikt (waarnemer-beoordeling). Ook de deelnemers beoordeelden hun eigen vaardigheden in de Nederlandse taal tijdens de conversatie (zelfbeoordeling).

De onderzoekers stelden vast dat de deelnemers die alcohol hadden gebruikt door de waarnemers aanzienlijk beter werden beoordeeld voor hun kennis van de Nederlandse taal, vooral op het gebied van uitspraak, dan de deelnemers die geen alcohol hadden gedronken. Alcohol had echter geen invloed op de zelfbeoordeling van de taalvaardigheden in het Nederlands.