alessandro B-Blush-collectie

Het ruime assortiment aan alessandro Striplac wordt aangevuld met de B-Blush-collectie, bestaande uit een warme frambooskleur, een roze poedertint en een tropische koraalkleur. Met namen als Morning Glory, Cherry Blossom en Coral Haze, is het moeilijk om niet verliefd te worden op de nieuwe kleurnuances van alessandro. De Striplac wordt simpelweg aangebracht als een gewone nagellak en vervolgens 60 seconden uitgehard in een LED-lamp. Het product is eenvoudig los te trekken, zonder de blote natuurlijke nagel daarbij te beschadigen.

Verkrijgbaar bij o.a. Douglas.nl.