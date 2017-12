All I Want For Christmas favoriete kersthit

All I Want For Christmas’ van Mariah Carey staat dit jaar op nummer 1 in Sky Radio’s Christmas Top 101. De legendarische hit is ongekend populair onder de luisteraars die massaal hun stem uitbrachten en de klassieker als onbetwiste nummer 1 kozen. ‘Last Christmas’ van Wham volgt op de voet en Paul McCartney met ‘We All Stand Together’ staat op positie drie. Naast alle klassiekers is er ook veel nieuwe muziek terug te vinden in de hitlijst. Artiesten als Kelly Clarkson, Ariana Grande, Justin Bieber, Taylor Swift en Sia bestormen dit jaar de Christmas Top 101.

Top 5

1. Mariah Carey – All I Want For Christmas

2. Wham – Last Christmas

3. Paul McCartney – We All Stand Together

4. Chris Rea – Driving Home For Christmas

5. Kelly Clarkson – Underneath The Tree

De meest genoteerde artiest in de Christmas Top 101 van dit jaar is Michael Bublé. Hij heeft 7 noteringen weten te bemachtigen. Met ‘It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas’ behaalt hij zijn hoogste notering, positie 13. ‘Christmas (Baby please come home)’ volgt op 21. Van de 101 kersthits zijn er twee Nederlandstalige nummers opgenomen in de lijst. Marco Borsato staat met ‘Kerstmis’ op positie 63 en Youp van ’t Hek met ‘Flappie’ op 78.