De allereerste Cannabis Burger in Nederland is binnenkort te proeven

Burgerbar Ter Marsch & Co staat bekend om haar heerlijke hamburgers, en dit jaar komen ze met een spraakmakende primeur: de Cannabis Burger. Een smaakvolle burger op een brioche wietbroodje uit eigen bakkerij. Deze limited edition burger is vanaf dinsdag 9 januari 2018 gedurende een week te proeven bij Ter Marsch & Co in Amsterdam en Rotterdam.

Deze limited edition burger wordt gemaakt met dry aged Angus Beef, Japans Wagu en langzaam gegaarde biokalfsnek op Brioche wietbroodje uit eigen bakkerij. De burger is voorzien van originele, veelal biologische ingrediënten zoals Hollandse kropsla, oude Remeker kaascrumble, gedroogde tomaat, zoetzure tomaat, Cornichon relish, romige limoenwietsaus en gepofte boekweit. De unieke briochebol is gemaakt van pure ingrediënten; tarwebloem, verse scharreleieren, roomboter en volle melk van de boer. De bol wordt verrijkt met poeder van gedroogde wietbladeren zonder THC. Je wordt niet high van de wiet, maar wel van de zintuigprikkelende smaak.