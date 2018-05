Alles wat je moet weten om je de mooiste bruid te voelen

Bij het plannen van je bruiloft, is een cruciaal onderdeel van de voorbereiding ervoor te zorgen dat je je op je best voelt en er precies uitziet hoe je wilt op je speciale dag. Voor veel mensen kan het afschrikwekkend zijn om na te denken over alle mensen die je zullen zien lopen door het gangpad, misschien over familie en vrienden die je al lang niet meer hebt gezien en mogelijk zelfs mensen van je partnerzijde die je nog nooit hebt ontmoet.

Je zult denken aan de foto’s die op de dag zullen worden gemaakt, zowel door de fotograaf die je huurt om je trouwdag vast te leggen, als alle andere foto’s gemaakt door gasten, en je zult er zeker van willen zijn dat je er op je best uitziet, vanuit elke hoek. Dus met zoveel om over na te denken en te plannen, hoe weet je waar je moet beginnen? Hieronder hebben we onze beste tips op een rij gezet zodat je je een echt mooie bruid kunt voelen.

Haar en make-up

Ten eerste moet je nadenken over hoe je je haar en make-up wilt hebben. Socialemediakanalen zoals Instagram en Pinterest zijn geweldige plekken om ideeën op te doen als het gaat om het uitzoeken van je kapsel. Bedenk of je het omhoog of omlaag wilt, steil of gekruld. Voeg je bloemen of clips toe? Wordt het een stijl die je meestal draagt ​​of probeer je iets nieuws? Net als bij al je bruiloftslooks, verander dingen niet te veel omdat je er nog steeds uit wilt zien als jij, en het risico loopt te eindigen met een stijl die je over het algemeen niet leuk vindt. Gebruik voor je make-up eenvoudige tinten die aansluiten op je natuurlijke eigenschappen, vermijd felgekleurde oogschaduw en lippenstift die te hard kunnen zijn.

De jurk

Net als bij je haar en make-up, wil je een aantal stijlen uitproberen voordat je beslist welke jurk bij je past. Houd je het vrij simpel? Wil je een jurk gemaakt van prachtig kant, of versierd met verfraaiing? Wil je een lange sleep? Of een korte? En wil je je mouwen lang of kort? Met je jurk, wat je ook kiest, is het cruciaal dat je je uiterste best voelt, dus werk met stijlen die passen bij je vorm en de contouren van je lichaam, in plaats van te gaan voor een stijl, gewoon omdat het in de mode is.

Schoenen

Tenzij je elke dag hoge hakken draagt ​​en geen pijn voelt, kan een lagere hak of een platte schoen altijd raadzaam zijn op je trouwdag. Je staat het grootste deel van de dag, tijdens de ceremonie, tijdens foto’s, begroet en praat de hele dag met gasten, en je zult waarschijnlijk de hele nacht dansen. Zorg ervoor dat je je schoenen draagt ​​vóór je grote dag, zodat je herinneringen blij zijn en niet die van opgezwollen, pijnlijke voeten!