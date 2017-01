Alles voor de tuin op TuinIdee 2017

Ontdek de allernieuwste trends, ontwikkelingen en noviteiten op tuingebied, tijdens TuinIdee 2017 wat plaats vindt van 16 tot en met 19 februari 2017 vindt in de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch. De 25e editie van het grootste tuinevent van Nederland belooft zeer feestelijk te worden met de schitterende inspiratie- en trendtuinen, bijzondere activiteiten en presentaties van bekende tuinmannen. In totaal zijn er zo’n 250 exposanten met nieuwe collecties, fraaie tuindecoraties en bijzondere planten.

Nieuw dit jaar is TuinIdee Outdoor, met alles voor buitenleven, natuur en recreatie, en de Klimaatbestendige tuin met onder andere aandacht voor watermanagement en duurzaamheid. Daarnaast is er volop inspiratie voor iedereen met én zonder groene vingers.

TuinIdee is van donderdag 16 tot en met zondag 19 februari 2017 geopend van 10.00-18.00 uur en op vrijdag 17 februari zelfs tot 21.00 uur. Entreeprijs € 12,- p.p. in de online voorverkoop of € 16,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. Kijk voor meer informatie op www.tuinidee.nl.