Als je een trainingsplan wilt volhouden, probeer hoge intensiteit workouts

Heb je het moeilijk om in vorm te komen? De sleutel kan liggen in meer intense, korte oefeningen, blijkt uit nieuw onderzoek. Een team van kinesiologen heeft geconstateerd dat hoge intensiteit interval training (HIT) leuker is dan matige lichaamsbeweging. Het is de eerste studie die veranderingen in plezier voor HIT training workouts versus matige aanhoudende training onderzoekt, over de eerste zes weken van een oefenprogramma.

“De fysieke voordelen van lichaamsbeweging zijn alom bekend, maar de helft van de volwassen bevolking is niet voldoende actief voor een goede gezondheid”, zegt de onderzoeker. “Voor personen met een zittende levensstijl, is een belangrijke barrière voor het starten van een oefenprogramma het vooroordeel dat de training niet leuk is. Niet slagen om plezier te hebben bij de oefening maakt het moeilijker om vol te houden na verloop van tijd,” zegt ze.

Aan het begin van de training, rapporteerden jongvolwassenen met een zittende levensstijl bij HIT vergelijkbare niveaus plezier als die in de matige lichaamsbeweging groep. Echter, wanneer de training vorderde en de deelnemers sterker werden, is het plezier voor de HIT groep toegenomen. Niveaus voor de gematigde groep bleef constant en lager.