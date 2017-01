Amsterdam FashionWeek gaat samenwerking aan met Disney’s Beauty & the Beast

Amsterdam FashionWeek en The Walt Disney Company gaan een creatieve samenwerking aan in het kader van het verschijnen van de nieuwe Disney speelfilm Beauty & the Beast. Zes jonge talentvolle designers hebben zich laten inspireren door het klassieke sprookje. De designers werken zes modecreaties uit, met ieder een eigentijdse invalshoek. Op vrijdag 27 januari worden de creaties gepresenteerd tijdens Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam.

Fashion-ontwerpers Boaz van Doornik, Elke van Zuijlen, Liesbeth Sterkenburg, Zyanya Keizer, Marlou Breuls en Jazz Chris duiken opnieuw in het verhaal en brengen zowel de ‘Beauty’ als ‘the Beast’ tot leven in zes fantastische items.