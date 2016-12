Goed nieuws voor avocado liefhebbers. Begin volgend jaar opent in Amsterdam een restaurant dat compleet in het teken staat van de avocado. Het restaurant genaamd The Avocado Show wordt de eerste avocado bar van Europa. Avocadoliefhebbers kunnen er straks terecht voor breakfast, brunch, lunch, diner, afhaal, bezorging en late night dining. Het restaurant komt aan de Daniel Stalpertstraat in Amsterdam. We houden je op de hoogte.