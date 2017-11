De angst om gedumpt te worden beïnvloedt de intensiteit van liefde en toewijding

Kan de angst voor een relatie die eindigt, de liefde verminderen en een breuk veroorzaken? Zo ja, hoe gebeurt dit? Dit waren de vragen van een nieuw onderzoek. Deelnemers aan het onderzoek verschaften basisinformatie over zichzelf en de toestand en dynamiek van hun relatie. De onderzoekers manipuleerden vervolgens de perceptie van de deelnemers dat hun relatie kon eindigen. Manipulatietechnieken waren onder andere het verstrekken van statistieken over het falen van relaties met een groep en het geven van valse feedback aan sommige deelnemers over de kansen op beëindiging van hun romantische relaties. Deelnemers werd vervolgens gevraagd hoe toegewijd zij waren aan hun relatie en hoe zij zich voelden tegenover hun partner.

De onderzoekers ontdekten dat de romantische gevoelens en niveaus van toewijding van deelnemers aan hun partners intenser waren wanneer er geen melding werd gemaakt van de mogelijkheid dat hun relaties zouden eindigen. Romantiek en betrokkenheid namen af ​​toen ze hoorden dat er een hoog of laag risico op een breuk was. Toen de deelnemers te horen kregen dat er slechts een gematigde kans was dat de relatie zou eindigen, was de betrokkenheid sterker. De onderzoekers stelden ook vast dat de invloed van dergelijk gemanipuleerd risico op romantische betrokkenheid volledig werd gemedieerd door gevoelens van romantisch affect.