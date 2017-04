Als je gek bent op dieren, dan mag je Animal Event 2017 zeker niet missen. Animal Event is een driedaags festival op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek, waar dieren centraal staan. Er zijn bijna 500 programmaonderdelen, waarvan 75 hondenworkshops, 300 shows en acts en 60 clinics. De acts bestaan uit spectaculaire demo’s en shows, er zijn workshops waaraan je met je eigen (huis)dier mee kunt doen. Natuurlijk kun je er ook shoppen bij 200 verschillende winkeltjes die voor de gelegenheid zijn opgebouwd. Alle mogelijke dierenexperts zijn op Animal Event aanwezig om over ‘hun’ eigen diersoort te vertellen. Je kunt dus én alles te weten komen over je eigen favoriete dier, én eens kijken hoe andere diersoorten in elkaar zitten.

Kijk voor meer informatie op www.animal-event.nl