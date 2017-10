ASOS is een samenwerking aangegaan met het iconische Japanse karakter Hello Kitty, voor een 40-delige collectie kleding en accessoires. Het schattige karakter staat op een collectie die varieert van op streetwear-geïnspireerde stukken en preppy, klassieke items en kitscherige cadeau ideeën. Ook creëerden ASOS en Hello Kitty een exclusief, Hello Kitty logo dat in de collectie te vinden is!