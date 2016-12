Als het gaat om de voorbereiding op de komst van je baby, zijn er veel dingen waar je rekening mee moet houden. Hoe je de kamer gaat inrichten, de veiligheid van je huis, alle babyspullen die je nodig hebt en natuurlijk babykleding. Niets leuker dan babykleding aan te schaffen tijdens je (eerste) zwangerschap. De schattige kleine kleertjes zijn waarschijnlijk een van de eerste dingen waar je oog op valt. Het kan verleidelijk zijn om een ​​kleine garderobe met designer kleren op te bouwen, maar voordat je deze aanschaft denk eraan dat baby’s heel snel groeien en snel niet meer in de kleren passen. Koop dus verstandig en bekijk onze tips voor babykleding essentials voor het eerste jaar.

Rompertjes

Rompertjes zijn het eerste waar je aan moet denken bij de garderobe van een baby. Rompertjes draag je onder kleding en ze zijn verkrijgbaar met lange of korte mouwen in verschillende modellen en kleuren. Ze zorgen ervoor dat je baby lekker warm blijft en een romper houdt bovendien de pamper goed op de plaats.

Boxpakjes

Boxpakjes bestaan uit een stuk waarmee de hele huid wordt bedekt, zodat de baby lekker warm blijft. Tussen de pijpen zitten handige drukknopen zodat je de baby makkelijk kunt verschonen. Bovendien zijn de pakjes super schattig om te zien.

Shirtjes

Koop shirts met korte en lange mouwen, en kies voor modellen met drukknopen bij de hals, want deze glijden makkelijk over het hoofd van de baby.

Broeken of leggings

Hoewel je leuke denim broeken en rokken zult zien kun je voor pasgeboren kinderen beter broeken van zachte (jogging) stof kopen. Deze zitten het lekkerst en houden de baby lekker warm.

Pyjama

Als je baby klaar maakt om te gaan slapen, houdt dan de veiligheid en comfort in gedachten. Kies voor modellen die deze kenmerken hebben en die je makkelijk uit kunt doen als je de baby midden in de nacht moet verschonen.

Sokken

Sokjes houden de voetjes lekker warm en zijn een must als je een broek of legging aantrekt. Ze moeten los genoeg zitten zodat de baby zijn of haar tenen kan bewegen.

Jasje

Met het Nederlandse weer is een warme jas noodzakelijk. Ook als de baby in de zomer wordt geboren heb je een jas nodig.

Muts

Een muts is ook in alle seizoenen nodig. In de zomer kies je er een die de baby tegen de zon beschermd en in de winter ga je voor een warmere versie.