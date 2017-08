Baby’s weten wat we doen

Zelfs voordat ze kunnen praten, houden de baby’s nauwlettend in de gaten wat er voor hen gebeurt en gaan ze op zoek naar patronen die voorkeuren voorstellen, blijkt uit nieuw onderzoek. Maak dezelfde keuze drie of vier keer op rij, en baby’s die zo’n 8 maanden oud zijn, gaan dat gedrag als voorkeur zien. Uit de bevindingen is gebleken dat baby’s naar consistente gedragspatronen kijken en de voorkeur van mensen beoordelen, gebaseerd op eenvoudige waarschijnlijkheden, berekend uit waargenomen gebeurtenissen en acties.

“Consistentie lijkt een belangrijke factor te zijn voor zuigelingen om hen te helpen uitzoeken wat er in de wereld om hen heen gebeurt,” zei de onderzoeker. “Onze bevindingen suggereren dat als iemand elke keer iets anders doet, het het denkbeeld ontdoet dat iemand een duidelijke voorkeur heeft, en verandert de verwachtingen van de baby’s voor het gedrag van dat individu. Met andere woorden, als je de routine breekt, weten ze niet meer wat ze van je moeten verwachten.”

De bevindingen bevestigden dat zuigelingen zo jong als 8 maanden al in staat zijn om de wereld door anderen te zien, om aan te voelen wat een andere persoon wel of niet mag weten, denken of geloven over een situatie.